Эксперты заявили о необходимости для России создать интеллектуальные кибервойска

Вадим Карасев

МИД России раскрыл информацию о кибератаках на серверы ЦИК в период голосования. По информации заместителя главы ведомства Олега Сыромолотова, всплеск воздействия был отмечен 19 сентября. Атаки велись с территории США, Украины, Германии.

В министерстве называют такие атаки "попытками влияния" на волеизъявление россиян и отмечают, что, несмотря на это дискредитировать избирательную систему России внешним силам не удалось. Эксперты призывают к усилению защиты российского киберпространства, отмечая значимость таких мер для сохранения суверенитета страны.



Политолог, эксперт НОМ Алексей Громский считает, что России следует принять меры защиты от подобных атак.

"Давно не секрет, что подобные акции, в особенности с территории Украины и Германии, планируются в специализированных подразделениях Североатлантического альянса и рассматриваются как форма современных боевых действий. Необходимо также понимать, что это только "учения" - полноценные кибервойска руководство блока НАТО планирует запустить в 2023 году", - говорит эксперт. "России необходимо в полной мере осознать угрозу и принять меры для защиты избирательных процессов, да и суверенитета страны в целом", - считает он.

Профессор МГУ Андрей Манойло также убежден в необходимости усиления противодействия таким кибератакам.

"Должна быть возможность их выявления еще на стадии подготовки. Если вмешательство уже началось – пресекать контрмерами, проведением контропераций. При выявлении таких попыток, их стоит публично разоблачать, чтобы всему миру было видно, чем занимаются государства, внешне декларирующие свою абсолютную приверженность нормам демократии и уважения к суверенитету других государств", - отметил он.

Председатель Общественной палаты Тамбовской области доктор политических наук Владимир Пеньков напомнил, что атаки предпринимались не только против серверов Центризбиркома – массированной DDoS атаке c адресов в Германии, США и других странах подвергся сайт Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" nom24.ru, вредоносному воздействию подвергался и ряд других ресурсов. Эксперт согласен с необходимостью усиления киберзащиты.

"Защита от кибератак – дело профессионалов, которые обязаны этим заниматься для сохранения суверенитета Российской Федерации. Это сродни пограничной службе, вооруженным силам. Идет беспощадная кибервойна, и должны быть созданы интеллектуальные кибервойска. Государство обязано обеспечить нашу безопасность в киберпространстве", - заявляет он.

По его мнению, попытки дискредитировать выборы и власть, сформированную на основе выборов, предпринимаются не первый год. «Стабильное проведение избирательных процедур – неприятный факт для наших иностранных "друзей". Если бы в стране царили бардак и безвластие, то нашим зарубежным "друзьям" от этого было бы очень хорошо на душе. Привет им, но, как говорили известные товарищи, "но пасаран", - заключил эксперт.