К зоомагазинам хотят установить требования

00:17 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1221720-7

Правительству предлагается устанавливать обязательные условия содержания животных на птичьих рынках и в зоомагазинах — это должно исключить жестокое обращение с ними на таких торговых площадках. Соответствующий законопроект депутата Владимира Бурматова планируют рассмотреть в первом чтении на ближайших пленарных заседаниях Госдумы.

Сегодня нередки случаи негуманного обращения с братьями нашими меньшими на «птичьих» рынках и в зоомагазинах, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отсутствие требований к таким торговым площадкам влечёт за собой частые злоупотребления. Животные содержатся в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишённые нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм.

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«В местах торговли должны быть условия, которые как минимум не являются жестоким обращением с животными. Сегодня этого нет», — ранее заявлял автор документа Владимир Бурматов «Парламентской газете». Он добавил, что в зоомагазинах сегодня собаки и кошки живут в аквариумах, где элементарно нет доступа кислорода, нет проветривания, температурного режима. В случае принятия закона те зоомагазины и птичьи рынки, которые не соответствуют установленным правилам и требованиям к местам продажи животных, будут закрыты, также отмечал депутат.

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#животные

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