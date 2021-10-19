Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Карточное гадание на измену

Карточное гадание на измену

Гадание на картах — один из самых простых способов получить ответы на волнующие вопросы. С помощью простого гадания получится узнать о верности партнера или о его измене.


Узнать ответы на волнующие вопросы о верности своего избранника помогут карты. Простые гадания развеют сомнения, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обратиться к картам, чтобы открыть тайны, если они есть, или же убедиться в том, что отношениям ничто не угрожает.

Гадание на отношение мужа

Гадальную или новую колоду карт, которую никто посторонний не держал в руках, перетасовывают, представляя образ мужа, а затем произносят: «Карты, правду расскажите, об избраннике моем (имя) все расскажите. Была измена или нет, получу правдивый ответ». После этого берут 4 карты разной масти и кладут рубашками вниз, снимают обручальное кольцо и подбрасывают над картами. Ту карту, на которое упало кольцо, переворачивают, сверяясь со значением.


Пиковая масть: избранник любит и не задумываемся об измене.
Крестовая масть: измен не было, но в начале отношений у избранника были незначительные интрижки.
Червовая масть: у избранника есть на примете девушка, с которой он может изменить.
Бубновая масть: избранник не изменяет физически, но не отказывает себе во флирте с посторонними девушками.

Гадание на измену любимого


Колоду карт тасуют, глядя на фотографию любимого человека, а затем мысленно задают вопрос: «Изменяет ли мне (имя)?». После этого левым мизинцем снимают часть колоды на себя, оставшиеся карты откладывают в сторону, а из оставшихся карт выбирают 7 штук, не глядя.


Преобладают пиковые масти — измена была, и избранник готов на новое предательство.
Преобладают червовые масти — измен не было и не будет.
Преобладают крести — мужчина готовится совершить измену или его чувства постепенно остывают, и он готовится к расставанию.
Преобладают бубны — избранник не готов к серьезным отношениям, предпочитает флирт на стороне и может изменить в обозримом будущем.
# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Карточное гадание на измену
Карточное гадание на измену
Немка предложила мужчинам деактивировать сперму ультразвуком в ванночке для яичек
Немка предложила мужчинам деактивировать сперму ультразвуком в
Тимоти Шаламе, Зендая, Джейсон Момоа и другие представили фильм "Дюна" в Лондоне
Тимоти Шаламе, Зендая, Джейсон Момоа и другие представили фильм
Код счастья: как его рассчитать при помощи нумерологии и что он означает
Код счастья: как его рассчитать при помощи нумерологии и что он
Лимонный костюм и оливковый плащ: Бейонсе продемонстрировала яркий образ в Венеции
Лимонный костюм и оливковый плащ: Бейонсе продемонстрировала яркий
Названы профессии, где люди больше остальных довольны своей зарплатой
Названы профессии, где люди больше остальных довольны своей зарплатой
Путин сообщил о выделении Подмосковью 10 млрд рублей на строительство развязок
Путин сообщил о выделении Подмосковью 10 млрд рублей на строительство
Ритуал чистки от крадника: как вернуть себе свои силы, а негатив снять
Ритуал чистки от крадника: как вернуть себе свои силы, а негатив снять
Осень, любовь, Венеция: Наталья Водянова и Антуан Арно отдыхают в Италии
Осень, любовь, Венеция: Наталья Водянова и Антуан Арно отдыхают в
Путин поручил рассмотреть выделение Сахалину 4,6 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Путин поручил рассмотреть выделение Сахалину 4,6 млрд руб. на
Лунный день сегодня 19 октября 2021 года
Лунный день сегодня 19 октября 2021 года
Они снова шутят: Блейк Лайвли посмеялась над заявлением мужа Райана Рейнольдса о перерыве в карьере
Они снова шутят: Блейк Лайвли посмеялась над заявлением мужа Райана

Топ на сегодня

Конец ретроградности Юпитера: какие счастливые перемены ожидают нас в конце 2021 года
Конец ретроградности Юпитера: какие счастливые перемены ожидают нас в
Союз ММА России решил бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры
Союз ММА России решил бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры
В девяти регионах пройдут фестивали идей и технологий Кружкового движения НТИ
В девяти регионах пройдут фестивали идей и технологий Кружкового
На Координационном совете Минпросвещения России обсудили строительство школ
На Координационном совете Минпросвещения России обсудили
Самое древнее в мире изображение призрака обнаружено в запасниках Британского музея
Самое древнее в мире изображение призрака обнаружено в запасниках

Еще по теме

Гадание на трефовых картах на удачу
Гадание на бубновых картах на деньги
Гадание на пиковых картах на судьбу
Любовные рождественские гадания: на суженого, на свадьбу и на взаимность