Карточное гадание на измену

Вадим Карасев

Гадание на картах — один из самых простых способов получить ответы на волнующие вопросы. С помощью простого гадания получится узнать о верности партнера или о его измене.

Узнать ответы на волнующие вопросы о верности своего избранника помогут карты. Простые гадания развеют сомнения, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обратиться к картам, чтобы открыть тайны, если они есть, или же убедиться в том, что отношениям ничто не угрожает.

Гадание на отношение мужа

Гадальную или новую колоду карт, которую никто посторонний не держал в руках, перетасовывают, представляя образ мужа, а затем произносят: «Карты, правду расскажите, об избраннике моем (имя) все расскажите. Была измена или нет, получу правдивый ответ». После этого берут 4 карты разной масти и кладут рубашками вниз, снимают обручальное кольцо и подбрасывают над картами. Ту карту, на которое упало кольцо, переворачивают, сверяясь со значением.

Гадание на измену любимого

масть: избранник любит и не задумываемся об измене.масть: измен не было, но в начале отношений у избранника были незначительные интрижки.масть: у избранника есть на примете девушка, с которой он может изменить.масть: избранник не изменяет физически, но не отказывает себе во флирте с посторонними девушками.

Колоду карт тасуют, глядя на фотографию любимого человека, а затем мысленно задают вопрос: «Изменяет ли мне (имя)?». После этого левым мизинцем снимают часть колоды на себя, оставшиеся карты откладывают в сторону, а из оставшихся карт выбирают 7 штук, не глядя.

Преобладаютмасти — измена была, и избранник готов на новое предательство.Преобладаютмасти — измен не было и не будет.Преобладают— мужчина готовится совершить измену или его чувства постепенно остывают, и он готовится к расставанию.Преобладают— избранник не готов к серьезным отношениям, предпочитает флирт на стороне и может изменить в обозримом будущем.