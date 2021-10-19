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Код счастья: как его рассчитать при помощи нумерологии и что он означает

Код счастья: как его рассчитать при помощи нумерологии и что он означает

Числа присутствуют в нашей жизни и незримо влияют на нас. С их помощью можно привлечь удачу и процветание, и благодаря нумерологическому расчету каждый сможет узнать личный код счастья.


Влияние цифр на нашу жизнь неоспоримо: номер квартиры и телефона, банковские счета и даже этаж, на котором располагается квартира, — все это задает ритм жизни, привлекает или отталкивает везение. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают рассчитать личный код счастья, благодаря которому получится притянуть в жизнь позитивные события и стать любимчиками судьбы.

Как рассчитать личный код удачи

Код удачи — это набор цифр, которые рассчитываются по дате рождения, и его используют для привлечения везения в жизнь. Для его расчета понадобится сложить поочередно все цифры, составляющие дату рождения. Например, дата рождения — 18.11.1984.


Сначала складывают год рождения: 1984 = 1+9+8+4 = 22 = 2+2 = 4.
Затем складывают месяц рождения: 1+1 = 2.
После складывают дату рождения: 1+8 = 9.
Последней цифрой кода будет сложение получившихся значений: 4+2+9 = 15; 1+5=6.

Полученная комбинация цифр 4296 и будет тем самым кодом везения, который откроет двери в счастливое будущее.


Как использовать код удачи в жизни

Персональный код создает позитивные вибрации, усиливая лучшие качества и черты характера, помогает добиваться новых успехов и обходить стороной проблемы. Его используют как талисман, чтобы обрести силу и гармонию с внешним миром. Использовать код просто:


его нужно постоянно произносить, особенно перед важными делами, чтобы заручиться везением;
код можно нарисовать на отдельном листке бумаги и вложить в кошелек либо написать его на внутренней стороне кошелька в незаметном месте;
код рисуют на картах желаний, в уголке листка с планами;
его можно использовать как часть пароля, чтобы всегда оставаться везунчиком.
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По материалам: dailyhoro.ru

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