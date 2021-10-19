Лимонный костюм и оливковый плащ: Бейонсе продемонстрировала яркий образ в Венеции

Вадим Карасев

Итальянские каникулы 40-летней Бейонсе и 51-летнего Джей-Зи подошли к концу. Посетив в субботу свадьбу сына Бернара Арно, Александра, вчера супруги уже отправились домой. Папарацци засняли пару около водного такси.

На публике певица появилась в ярком образе. Она была одета в брючный костюм лимонного цвета, оливковый плащ и классические черные лодочки. Аксессуар звезда тоже подобрала в цвет всему луку и выбрала маленькую зеленую сумочку из бисера. Завершила она свой образ оригинальным колье.





Судя по всему, Бейонсе, как и Виктория Бекхэм, тоже в поездках делает ставку на элегантность и жертвует определенной долей комфорта. Впрочем, наверняка во время полета звезда сменит наряд на более удобный — супруги летают на частном самолете, так что там певица сможет расслабиться и отдохнуть после насыщенного отпуска.





О близкой дружбе Бейонсе и Джей-Зи с сыном самого богатого человека в мире Бернара Арно прежде известно не было. Однако звезда не скрывала, что является поклонницей бренда аксессуаров D'Estrëe, который основала невестка бизнесмена Жеральдин Гюйо.

Кроме того, звездная пара не так давно снялась в рекламной кампании знаменитого ювелирного бренда Tiffany & Co., пост исполнительного вице-президента которого недавно занял Александр Арно. Так что, вероятно, они сблизились и на этой почве.





Мариана Панкина