Лунный день сегодня 19 октября 2021 года

Вадим Карасев

Каждый лунный день отличается по энергетике, и советы астрологов помогут провести сутки успешно. Их рекомендации отражают настроение ночного светила и позволяют каждому спланировать дела и привлечь удачу.

Этот вторник будет одним из самых сильных по энергетике дней. Луна сегодня будет способна нарушить любые планы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отказаться от импульсивности и спешки, чтобы не попасть в неоднозначные ситуации.

Фаза Луны: начинается 13 лунный день, когда растущая Луна перемещается в созвездие Овна. День наполнен энергией борьбы, когда важно проявить сознательность и сдержанность, извлечь уроки из прошлых ошибок и найти для себя путь развития.

Магнитные бури 19 октября: на Солнце зафиксированы вспышки, которые достигнут магнитосферы Земли. На вторник прогнозируется слабая магнитная буря.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

ответственность;забота о здоровье;планирование;творчество;укрепление авторитета;поиск компромиссных решений.несдержанность;потакание эмоциональным порывам;переутомление;ссоры;несоблюдение техники безопасности.

Энергетика этого дня подходит для очищения своего жилища от негатива. В эти сутки астрологи рекомендуют навести порядок в доме, избавиться от вещей-вампиров, крадущих здоровье и удачу, а также воздержаться от шумных вечеринок, которые утомят и вызовут перепады настроения. В этот день не стоит пускать на порог дома посторонних людей, среди которых могут оказаться недоброжелатели, способные навредить.

Что надеть в этот вторник

Сохранить спокойствие и удачу в этот день получится благодаря спокойным цветам в одежде. Яркие краски могут стать причиной резких перепадов настроения, поэтому предпочесть стоит более сдержанные оттенки: сиреневый, голубой, бежевый, серый. Украшения из серебра станут прекрасными талисманами, защищающими от постороннего негатива, а из минералов астрологи рекомендуют предпочесть камни стихии Земли: лабрадор, гематит, нефрит.

Любовь и отношения в 13 лунный день

В эти лунные сутки отношения претерпевают трансформацию, и от линии поведения будет зависеть многое. Ссоры и попытки выяснить отношения приведут к потере доверия между влюбленными, а также могут стать причиной болезненного разрыва. Одиноким сердцам астрологи рекомендуют не торопиться с выбором, чтобы не ошибиться и не стать заложниками искусных манипуляторов. Деловое и дружеское общение также может ухудшиться, а значит, встречи и длительное общение лучше перенести на более благоприятное время.

Финансы и работа 19 октября

Этот вторник будет временем решительных действий, однако если нет уверенности в правильном выборе, то новые проекты начинать не имеет смысла. День наполнен энергетикой прорыва, когда важно контролировать слова и эмоции, чтобы не оказаться позади конкурентов. Финансовая активность вряд ли принесет хорошие плоды, а значит, вкладывать деньги или делать дорогостоящие приобретения не нужно.

Настроение и здоровье во вторник

Вторник — время борьбы с дурным настроением и заботы о здоровье. Слабая магнитная буря будет влиять на самочувствие, а значит, нужно обезопасить себя. Исключив переутомление и отказавшись от длительного общения с негативно настроенными людьми, получится провести вторник без неприятных эксцессов.