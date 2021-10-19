Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 19 октября 2021 года

Лунный день сегодня 19 октября 2021 года

Каждый лунный день отличается по энергетике, и советы астрологов помогут провести сутки успешно. Их рекомендации отражают настроение ночного светила и позволяют каждому спланировать дела и привлечь удачу.


Этот вторник будет одним из самых сильных по энергетике дней. Луна сегодня будет способна нарушить любые планы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отказаться от импульсивности и спешки, чтобы не попасть в неоднозначные ситуации.

Фаза Луны: начинается 13 лунный день, когда растущая Луна перемещается в созвездие Овна. День наполнен энергией борьбы, когда важно проявить сознательность и сдержанность, извлечь уроки из прошлых ошибок и найти для себя путь развития.

Магнитные бури 19 октября: на Солнце зафиксированы вспышки, которые достигнут магнитосферы Земли. На вторник прогнозируется слабая магнитная буря.

Что принесет удачу сегодня


ответственность;
забота о здоровье;
планирование;
творчество;
укрепление авторитета;
поиск компромиссных решений.

Что отпугнет успех в этот день


несдержанность;
потакание эмоциональным порывам;
переутомление;
ссоры;
несоблюдение техники безопасности.

Домашние дела по лунному календарю

Энергетика этого дня подходит для очищения своего жилища от негатива. В эти сутки астрологи рекомендуют навести порядок в доме, избавиться от вещей-вампиров, крадущих здоровье и удачу, а также воздержаться от шумных вечеринок, которые утомят и вызовут перепады настроения. В этот день не стоит пускать на порог дома посторонних людей, среди которых могут оказаться недоброжелатели, способные навредить.

Что надеть в этот вторник

Сохранить спокойствие и удачу в этот день получится благодаря спокойным цветам в одежде. Яркие краски могут стать причиной резких перепадов настроения, поэтому предпочесть стоит более сдержанные оттенки: сиреневый, голубой, бежевый, серый. Украшения из серебра станут прекрасными талисманами, защищающими от постороннего негатива, а из минералов астрологи рекомендуют предпочесть камни стихии Земли: лабрадор, гематит, нефрит.


Любовь и отношения в 13 лунный день

В эти лунные сутки отношения претерпевают трансформацию, и от линии поведения будет зависеть многое. Ссоры и попытки выяснить отношения приведут к потере доверия между влюбленными, а также могут стать причиной болезненного разрыва. Одиноким сердцам астрологи рекомендуют не торопиться с выбором, чтобы не ошибиться и не стать заложниками искусных манипуляторов. Деловое и дружеское общение также может ухудшиться, а значит, встречи и длительное общение лучше перенести на более благоприятное время.

Финансы и работа 19 октября

Этот вторник будет временем решительных действий, однако если нет уверенности в правильном выборе, то новые проекты начинать не имеет смысла. День наполнен энергетикой прорыва, когда важно контролировать слова и эмоции, чтобы не оказаться позади конкурентов. Финансовая активность вряд ли принесет хорошие плоды, а значит, вкладывать деньги или делать дорогостоящие приобретения не нужно.

Настроение и здоровье во вторник

Вторник — время борьбы с дурным настроением и заботы о здоровье. Слабая магнитная буря будет влиять на самочувствие, а значит, нужно обезопасить себя. Исключив переутомление и отказавшись от длительного общения с негативно настроенными людьми, получится провести вторник без неприятных эксцессов.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Путин поручил рассмотреть выделение Сахалину 4,6 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Путин поручил рассмотреть выделение Сахалину 4,6 млрд руб. на
Лунный день сегодня 19 октября 2021 года
Лунный день сегодня 19 октября 2021 года
Они снова шутят: Блейк Лайвли посмеялась над заявлением мужа Райана Рейнольдса о перерыве в карьере
Они снова шутят: Блейк Лайвли посмеялась над заявлением мужа Райана
Губернаторы провели семинар по транспорту в преддверии заседания президиума Госсовета
Губернаторы провели семинар по транспорту в преддверии заседания
Работа внутри и вовне: должны ли компании согласовывать свою работу в другой стране?
Работа внутри и вовне: должны ли компании согласовывать свою работу в
Анджелина Джоли и Сальма Хайек снялись для глянца и рассказали о съемках в "Вечных"
Анджелина Джоли и Сальма Хайек снялись для глянца и рассказали о
Юниоры примут участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021
Юниоры примут участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021
На Координационном совете Минпросвещения России обсудили строительство школ
На Координационном совете Минпросвещения России обсудили
Открыт прием заявок на всероссийский конкурс образовательных подкастов «Учись видеть»
Открыт прием заявок на всероссийский конкурс образовательных
II всероссийская просветительская онлайн-экспедиция «Моя страна – моя Россия» посвящена туризму
II всероссийская просветительская онлайн-экспедиция «Моя страна – моя
Власти Китая обучат журналистов освещать события по-марксистски
Власти Китая обучат журналистов освещать события по-марксистски
Союз ММА России решил бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры
Союз ММА России решил бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры

Топ на сегодня

Лунный день сегодня 18 октября 2021 года
Лунный день сегодня 18 октября 2021 года
FT: испытания китайской гиперзвуковой ракеты застали врасплох разведку США
FT: испытания китайской гиперзвуковой ракеты застали врасплох
Рисование-медитация: раскрываем тайны подсознания
Рисование-медитация: раскрываем тайны подсознания
Как заговорить волосы на красоту: шепотки на заколки и резинки для волос
Как заговорить волосы на красоту: шепотки на заколки и резинки для
"Нам горько!": Лолита поцеловала Леру Кудрявцеву прямо в губы на глазах у публики
"Нам горько!": Лолита поцеловала Леру Кудрявцеву прямо в

Еще по теме

Лунный день сегодня 8 августа 2021 года
Лунный день сегодня 24 августа 2021 года
Лунный день сегодня 7 сентября 2021 года
Лунный день сегодня 22 декабря 2020 года