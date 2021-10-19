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Матвиенко считает, что Минздрав должен централизованно закупать лекарства для людей с редкими болезнями

Матвиенко считает, что Минздрав должен централизованно закупать лекарства для людей с редкими болезнями

19:14  Автор: Никита Вятчанин



Приобретение препаратов, необходимых для людей с тяжелыми и редкими заболеваниями, надо передать на федеральный уровень — это позволит сэкономить до трети расходов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках «Открытого диалога» с министром финансов Антоном Силуановым.

«Открытый диалог» с участием министра предполагает его общение с сенаторами и ответы на их вопросы. Темой встречи парламентариев с Антоном Силуановым стало совершенствование системы межбюджетных отношений, меры по поддержанию сбалансированности бюджетов регионов и предложения по созданию условий для повышения их заинтересованности в достижении финансовой самодостаточности.


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Валентина Матвиенко отметила, что государству надо системно разобраться с вопросами помощи больным орфанными, редкими и тяжелыми заболеваниями. И для этого надо передать эти вопросы с регионального на федеральный уровень. «Сегодня регионы покупают одну-две ампулы для орфанников и платят очень дорого. Поэтому надо, чтобы Минздрав осуществлял централизованные закупки таких лекарств через спецсоглашения с поставщиками, заинтересованными в российском рынке», — считает спикер.

По её словам, сейчас ситуация здесь складывается согласно известной присказке «кто во что горазд» — цена за одну упаковку лекарств в одном регионе и в другом регионе может разниться в десять раз. «Вот для чего нужна передача на федеральный уровень — мы снизим затраты на закупки дорогостоящих лекарств. Знаю это по Санкт-Петербургу — как только там стали проводить централизованные закупки, мы до 30 процентов снизили стоимость закупаемых лекарств», — рассказала Матвиенко.



#лекарства #здравоохранение

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По материалам: pnp.ru

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