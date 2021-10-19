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Минфин подготовил законопроект о ремонте трамвайных путей за счет дорожных фондов

Минфин подготовил законопроект о ремонте трамвайных путей за счет дорожных фондов

00:58  Автор: Жанна Звягина


Источник: Regulation.gov.ru



Министерство финансов предложило использовать средства дорожных фондов для реконструкции и ремонта трамвайного полотна. Соответствующий законопроект, разработанный ведомством, опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время направление бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта РФ на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей как части улично-дорожной сети населенных пунктов не предусмотрено.

28 сентября изменения в статью 179.4 Бюджетного кодекса РФ поручил подготовить премьер-министр Михаил Мишустин.

Паспорт федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» нацпроекта «БКД» предусматривает обновление наземного общественного транспорта, в том числе трамваев. Вместе с тем существующие трамвайные пути по причине высокого уровня износа не соответствуют современным техническим требованиям, отмечается в пояснительной записке к документу.

К 2030 году в России планируют полностью обновить парк автобусов


«Целью законопроекта является стимулирование обновления и развития инфраструктуры городского рельсового транспорта путем обеспечения источника финансирования работ модернизации инфраструктуры городского рельсового транспорта (как составляющей работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования) за счет бюджетных ассигнований региональных и муниципальных дорожных фондов», — говорится в документе.



#транспорт


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По материалам: pnp.ru

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