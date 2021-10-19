Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » На Дальнем Востоке пройдет V краевой молодежный образовательный форум «Инсайт»

На Дальнем Востоке пройдет V краевой молодежный образовательный форум «Инсайт»

На Дальнем Востоке пройдет V краевой молодежный образовательный форум «Инсайт»

В Дальневосточном федеральном округе пройдет V краевой молодежный образовательный форум «Инсайт». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Хабаровского края.

Форум будет проводиться в двух городах: 25–27 октября в Хабаровске и 2–3 ноября в Комсомольске-на-Амуре. В нем примут участие студенты техникумов и колледжей региона.

В дни форма участникам расскажут о развитии необходимых в профессиональной среде «гибких навыков», или softskills. Делиться знаниями в сферах социального взаимодействия, личностного роста, сохранения здоровья, творчества, карьеры и финансов будут опытные эксперты-модераторы со всего Дальнего Востока. Дополнительно будут организованы лекции и мастер-классы. Итогом работы форума станет получение практических знаний, составление траектории развития компетенций на 2022 год.

В 2020 году основной темой форума стал «Эмоциональный интеллект и компетенции softskills».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Школьники Кубани покажут технические знания на фестивале беспилотной авиации
Школьники Кубани покажут технические знания на фестивале беспилотной
На Дальнем Востоке пройдет V краевой молодежный образовательный форум «Инсайт»
На Дальнем Востоке пройдет V краевой молодежный образовательный форум
На второй этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту прошли 1720 школьников
На второй этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту
Барнаульский «Кванториум» проведет межрегиональный хакатон
Барнаульский «Кванториум» проведет межрегиональный хакатон
В двух школах Камчатского края появились центры «Точка роста»
В двух школах Камчатского края появились центры «Точка роста»
Новый выпуск «Шоу профессий» будет посвящен химии
Новый выпуск «Шоу профессий» будет посвящен химии
Жители горных деревень на севере Индии не подозревали, что лук, который они едят, является неизвестным науке видом
Жители горных деревень на севере Индии не подозревали, что лук,
Эксперты заявили о необходимости для России создать интеллектуальные кибервойска
Эксперты заявили о необходимости для России создать интеллектуальные
Противовирусный препарат помог мышам с мышечной дистрофией
Противовирусный препарат помог мышам с мышечной дистрофией
В Северной Осетии появятся 39 мастерских по стандартам WorldSkills
В Северной Осетии появятся 39 мастерских по стандартам WorldSkills
Президент России поручил обеспечить подготовку чемпионата «Молодые профессионалы» в Хабаровске
Президент России поручил обеспечить подготовку чемпионата «Молодые
В конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России» участвуют учреждения из 63 регионов страны
В конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России» участвуют учреждения из

Топ на сегодня

На Координационном совете Минпросвещения России обсудили строительство школ
На Координационном совете Минпросвещения России обсудили
В девяти регионах пройдут фестивали идей и технологий Кружкового движения НТИ
В девяти регионах пройдут фестивали идей и технологий Кружкового
Союз ММА России решил бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры
Союз ММА России решил бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры
Они снова шутят: Блейк Лайвли посмеялась над заявлением мужа Райана Рейнольдса о перерыве в карьере
Они снова шутят: Блейк Лайвли посмеялась над заявлением мужа Райана
Юниоры примут участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021
Юниоры примут участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021

Еще по теме

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» открывается 18 июля
В Ивановской области пройдет форум для волонтеров
Около 700 человек стали участниками бизнес-форума в Хабаровске
Путин в среду посетит молодежный форум «Машук» в Пятигорске