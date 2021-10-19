На Дальнем Востоке пройдет V краевой молодежный образовательный форум «Инсайт»

В Дальневосточном федеральном округе пройдет V краевой молодежный образовательный форум «Инсайт». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Хабаровского края.

Форум будет проводиться в двух городах: 25–27 октября в Хабаровске и 2–3 ноября в Комсомольске-на-Амуре. В нем примут участие студенты техникумов и колледжей региона.

В дни форма участникам расскажут о развитии необходимых в профессиональной среде «гибких навыков», или softskills. Делиться знаниями в сферах социального взаимодействия, личностного роста, сохранения здоровья, творчества, карьеры и финансов будут опытные эксперты-модераторы со всего Дальнего Востока. Дополнительно будут организованы лекции и мастер-классы. Итогом работы форума станет получение практических знаний, составление траектории развития компетенций на 2022 год.

В 2020 году основной темой форума стал «Эмоциональный интеллект и компетенции softskills».