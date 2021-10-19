На Камчатке открылась модельная библиотека с интерактивным залом для занятий краеведением

Новая модельная библиотека открылась в поселке Усть-Камчатске по нацпроекту «Культура», сообщает пресс-служба Правительства Камчатского края. Это третья модельная библиотека в регионе.

Она оснащена новой мебелью, книжными стеллажами, современным оборудованием, в библиотеке открыто интерактивное пространство для занятий краеведением.

«Читальный зал существующей библиотеки модернизирован по модельным стандартам и разделен на несколько рабочих зон. В частности, предусмотрено специально оборудованное место для прослушивания аудиокниг и музыки, вдоль панорамного окна разместили коворкинг-зону. Также в библиотеке для детей с ограниченными возможностями здоровья появилась специальная рабочая станция. Было оборудовано отдельное пространство для занятий по краеведению. Его обстановка выдержана в камчатской тематике: книжный стеллаж в виде медведя, меловая доска для рисования и записей в форме сопок. Появились и оборудование для проведения выставок, и полка для буккроссинга, и многое другое, поступили звуковое оборудование и новая оргтехника», – говорится в информационном релизе.

В 2022 году по модельному стандарту переоснастят библиотеку в Быстринском муниципальном районе.