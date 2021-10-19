На Украине заговорили о режиме чрезвычайного положения из-за нехватки газа

Вадим Карасев

Лидер украинской партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила, что в стране следует ввести режим чрезвычайного положения в энергетике из-за серьезной нехватки запасов газа и слишком высоких тарифов на услуги ЖКХ для населения.

Правительство Украины уже пообещало местным властям компенсировать часть расходов на теплоснабжение, но это не помогает стабилизировать тарифы.

"Запасов газа может просто не хватить на всю зиму — и эта тема требует особой проверки и наказания. Минимум 37 миллиардов газа можно закачать в хранилища. Летом это можно было сделать в шесть раз дешевле, чем сейчас... Виновные в срыве наполнения газовых хранилищ были привлечены к уголовной ответственности?" — возмутилась политик.

Тимошенко добавила, что считает необходимым создать временную следственную комиссию для поиска ответственных за срыв заполнения хранилищ.

До этого однофамилец лидера "Батькивщины", заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что не видит никаких проблем с газом в стране. По его словам, в хранилища закачано достаточно топлива, чтобы обеспечить нужды как населения, так и предприятий социальной сферы.

Как сообщал Ruposters, ранее "Газпром" отказался от бронирования дополнительных мощностей через Украину на ноябрь. Это значит, что соседняя страна заработает на транзите меньше обычного.