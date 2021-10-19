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На Всероссийском форуме «ПРО добро» разработали дорожную карту развития воспитательной работы в СПО

На Всероссийском форуме «ПРО добро» разработали дорожную карту развития воспитательной работы в СПО

В Казани подвели итоги Всероссийского форума профессиональных образовательных организаций «ПРО добро». В немприняли участие 700 студентов и 300 педагогов колледжей и техникумов из 75 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

В течение пяти дней студенты и педагоги разрабатывали рекомендации по организации воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального образования (СПО). По итогам форума были составлены сборник типовых стратегий развития сообществ профессиональных образовательных организаций (ПОО) и дорожная карта развития ПОО, а также даны методические рекомендации по воспитательной работе.

Для повышения уровня работы студенческих объединений были внесены предложения по дальнейшей работе, связанные с развитием межведомственного взаимодействия, запуском круглогодичного образовательного центра СПО, выстраиванием экосистемы программ и проектов СПО и другими аспектами.

В рамках форума также состоялся конкурс проектов добровольческих объединений профессиональных образовательных организаций. Из 30 проектов, прошедших в финал, были выбраны три победителя в номинациях «Эффективность», «Системность», «Продвижение». По итогам оценки экспертов лучшими признаны «Эко-проект «Зеленый пластик» (Санкт-Петербург, Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга), «Интерес студентов СПО к предпринимательству» (Свердловская область, Уральский политехнический колледж – МЦК); «#НКнаПозитиве» (Республика Саха (Якутия), Якутский автодорожный техникум).

Организаторы Всероссийского форума – Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Республики Татарстан, Ассоциация студентов и студенческих объединений России, Российский Союз Молодежи, Центр молодежных программ и инициатив.

# Общество
По материалам: edu.ru

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