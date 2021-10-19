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На второй этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту прошли 1720 школьников

На второй этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту прошли 1720 школьников

21 октября стартует основной этап Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту, организованной Министерством просвещения Российской Федерации.

В отборочном этапе приняли участие порядка 10 тысяч учеников 8–11-х классов из почти 2 тысяч общеобразовательных организаций 77 субъектов Российской Федерации. Возможность стать участниками основного этапа состязаний получили 1720 школьников, сообщает пресс-служба Минпросвещения России. 

Задания отборочного этапа были направлены на проверку базовых навыков алгоритмизации и программирования на языке Python.

Задания основного этапа будут более сложными: участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в использовании специализированных библиотек, в решении задач, подборе и настройке алгоритмов машинного обучения. На выполнение отводится четыре астрономических часа.

Соревнование проходит в заочной форме. Каждый участник получил доступ к заданиям через личный кабинет на специальной платформе. Перед началом основного этапа для участников было организовано открытое занятие, запись которого размещена на официальном сайте олимпиады. Задания основного этапа будут доступны до 23:59 (по московскому времени) 25 октября.

Заключительный этап олимпиады состоится 5–10 ноября. Победители будут объявлены и награждены 7 декабря.

# Общество
По материалам: edu.ru

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