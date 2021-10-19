Наталья Водянова впервые вышла в свет со старшим сыном от Антуана Арно

Вадим Карасев

39-летняя Наталья Водянова — мать пятерых детей. Старших, 19-летнего Лукаса, 15-летнюю Неву и 14-летнего Виктора, которых она родила от первого мужа Джастина Портмана, звезда охотно показывает общественности. Да и сами дети модели уже взрослые и могут самостоятельно принимать многие решения. А вот младших сыновей, семилетнего Максима и пятилетнего Романа, которых Водянова воспитывает в браке со своим вторым мужем, 44-летним Антуаном Арно, звезда скрывает.

Тем не менее старший сын пары, похоже, уже достаточно подрос, чтобы выходить в свет. В минувшую субботу он вместе с родителями посетил свадьбу своего дяди Александра Арно, которая прошла в Венеции.

Папарацци засняли Водянову вместе с Максимом на торжестве. Младшего сына модели и наследника многомиллиардного состояния среди гостей замечено не было.





Наталья Водянова с сыном МаксимомСын Натальи Водяновой и Антуана Арно Максим

Это был первый раз, когда общественность увидела одного из сыновей Водяновой и Антуана Арно. В инстаграме модели Максим и Роман появляются крайне редко, причем Наталья никогда не показывает их лиц.

Вот и вчера, поделившись личными кадрами из Венеции, звезда показала только себя и своего мужа.





Наталья Водянова и Антуан Арно, сын самого богатого человека в мире Бернара Арно, вместе уже 10 лет, однако свои отношения они узаконили только в прошлом году. Как признавался Антуан, Наталья покорила его, как только он ее увидел впервые в 2008 году. Тогда оба они были в отношениях, поэтому их роман начался только спустя несколько лет.





Антуан Арно и Наталья Водянова с детьмиНаталья Водянова со старшими детьмиМариана Панкина