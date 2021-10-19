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Названы профессии, где люди больше остальных довольны своей зарплатой

Названы профессии, где люди больше остальных довольны своей зарплатой

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, по результатам которого оказалось, что чаще всех довольны своей зарплатой программисты (42%), руководители и медики. Среди тех, кто не удовлетворен своим делом лидируют секретари, дизайнеры и психологи.

Доходы в сфере IT растут намного быстрее инфляции и за год зарплатные предложения поднялись на 26,3% в номинальном выражении, уточнили представители компании. Кроме простых работников, довольны своим местом работы директора и руководители (34% опрошенных). Среди медицинских работников и маркетологов каждый четвертый удовлетворен оплатой труда (по 26%).

"Реже всех считают свой заработок достойным секретари (12%), дизайнеры (14%), психологи и офис-менеджеры (по 15%), а также квалифицированные рабочие, менеджеры по работе с клиентами, по продажам и по рекламе (по 17%)", - говорится в материалах опроса.

По сравнению с прошлым годом наибольший рост удовлетворенности своим заработком отмечен у программистов (число таких людей среди разработчиков ПО выросло на 10%), а также HR-менеджеров и менеджеров по рекламе (по 9%), маркетологов и менеджеров по работе с клиентами (по 8%).

Ранее Ruposters писал, что россияне рассказали, сколько денег им не хватает дотянуть до зарплаты.

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По материалам: uposters.ru

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