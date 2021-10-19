Названы профессии, где люди больше остальных довольны своей зарплатой

Вадим Карасев

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, по результатам которого оказалось, что чаще всех довольны своей зарплатой программисты (42%), руководители и медики. Среди тех, кто не удовлетворен своим делом лидируют секретари, дизайнеры и психологи.

Доходы в сфере IT растут намного быстрее инфляции и за год зарплатные предложения поднялись на 26,3% в номинальном выражении, уточнили представители компании. Кроме простых работников, довольны своим местом работы директора и руководители (34% опрошенных). Среди медицинских работников и маркетологов каждый четвертый удовлетворен оплатой труда (по 26%).

"Реже всех считают свой заработок достойным секретари (12%), дизайнеры (14%), психологи и офис-менеджеры (по 15%), а также квалифицированные рабочие, менеджеры по работе с клиентами, по продажам и по рекламе (по 17%)", - говорится в материалах опроса.

По сравнению с прошлым годом наибольший рост удовлетворенности своим заработком отмечен у программистов (число таких людей среди разработчиков ПО выросло на 10%), а также HR-менеджеров и менеджеров по рекламе (по 9%), маркетологов и менеджеров по работе с клиентами (по 8%).

Ранее Ruposters писал, что россияне рассказали, сколько денег им не хватает дотянуть до зарплаты.