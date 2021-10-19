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Немка предложила мужчинам деактивировать сперму ультразвуком в ванночке для яичек

Немка предложила мужчинам деактивировать сперму ультразвуком в ванночке для яичек

Новый метод контрацепции предложила немецкий дизайнер Ребекка Вайс. Женщина создала устройство, подавляющее активность сперматозоидов с помощью ультразвуковых волн и предотвращающее оплодотворение женской яйцеклетки, сообщается на сайте изобретения.

Устройство COSO представляет собой небольшую ванночку с водой, в которую мужчине требуется опускать свои гениталии на протяжении двух недель. Там яички обрабатываются ультразвуком, что уменьшает восполнение и подвижность сперматозоидов на целых 2 месяца.

Ребекка Вайс изобрела новый метод контрацепции, когда искала со своим парнем альтернативы для защиты.

"COSO предлагает удобный метод контрацепции, который легко использовать без какого-либо физического вмешательства, боли или каких-либо известных побочных эффектов. Но без достоверных данных проект не может быть реализован", — заявила Вайс.

Устройство уже было протестировано на животных — результаты показали положительный эффект. В настоящее время создательница COSO ищет финансирование, чтобы провести клинические испытания своего устройства.

Как писал NEWSTES, ранее отец троих детей уменьшил пенис ради счастья жены.

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По материалам: uposters.ru

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