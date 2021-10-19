Непривитых работников старше 60 лет предложили перевести на удалёнку

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

14:45 Автор: Тамила Аскерова

Источник: РИА Новости

Сотрудников старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, следует перевести на дистанционный режим работы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума Координационного совета при кабмине по борьбе с распространением COVID-19. Об этом 19 октября сообщает РИА «Новости».

Зампред Правительства предложила перевести невакцинированных и не переболевших коронавирусом сотрудников на дистанционный режим работы как минимум на четыре недели.

«Кроме того, предлагается работодателям незамедлительно перевести работающих, невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее четырёх недель с тем, чтобы эти граждане, если они не имеют противопоказаний медицинских, прошли вакцинацию», — сказала Голикова.

Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Вице-премьер также заявила о недопустимости пренебрегать самоизоляцией.

Ранее во вторник сообщалось, что за последние сутки в России от коронавируса скончались 1015 человек — это новый максимум за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен 16 октября — 1002 смерти. Также за последние сутки также выявили максимальное за всё время число случаев коронавируса — 33 740, общее число заражений достигло 8 060 752.

Сейчас в России зарегистрировано пять вакцин от COVID-19. Это «Спутник V», «Спутник Лайт» «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак». Ранее «Парламентская газета» разбиралась, в чём разница между российскими вакцинами от коронавируса.

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