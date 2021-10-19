Новый выпуск «Шоу профессий» будет посвящен химии

20 октября в 11:00 по московскому времени состоится новый выпуск открытого онлайн-урока проекта «Шоу профессий» – «Формула успеха», посвящённый профессии лаборанта химического анализа. Проект инициирован Минпросвещения России.

В новом выпуске «Шоу профессий» ребята узнают о том, почему специалисты в области лабораторного химического анализа являются незаменимыми сотрудниками крупнейших предприятий страны, об их знаниях и навыках, востребованных в промышленности, пищевом производстве, добыче и переработке природных ресурсов, фармацевтике и других отраслях. Например, лаборанты-химики подсказывают, какие материалы использовать в производстве, чтобы сделать его безопасным и экологичным.

На открытом-онлайн уроке юниорам WorldSkills Russia предстоит решить уникальный кейс от сертифицированного эксперта компетенции «Лабораторный химический анализ» Александра Калашника. Он расскажет участникам о перспективах карьерного роста и развитии профессии в России, поделится мемами и шутками на тему химии.

В разработке кейсов для участников выпуска также приняла участие Ирина Морозова – победительница финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia в компетенции «Лабораторный химический анализ», главный эксперт IX Открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» в компетенции «Лабораторный химический анализ», категория «юниоры 14–16 лет».

Оценит работу школьников специальный гость «Шоу профессий» Анастасия Камнева, специалист дирекции по биотехнологическим проектам группы компаний «Р-Фарм», победитель 45-го мирового чемпионата WorldSkills в компетенции «Лабораторный химический анализ».

Прямая трансляция будет доступна на портале шоупрофессий.рф, в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации в социальной сети «ВКонтакте» и на официальной странице проекта «Шоу профессий», а также на YouTube-канале.

Дата и время: 20 октября в 11:00 (по московскому времени).