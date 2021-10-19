Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу

Вадим Карасев

Нумерология помогает нам ежедневно привлекать удачу, используя энергетику цифр. Благодаря советам экспертов каждый сможет провести грядущий день успешно и обойти стороной возможные невзгоды.

Этот день, по мнению нумерологов, будет довольно продуктивным, поэтому вторник нужно провести активно. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют приложить усилия для того, чтобы достичь поставленных целей и заложить фундамент для будущих побед.

Число-покровитель 19 октября 2021 года

Узнать о том, какое число будет править этим вторником получится, если сложить все цифры даты 19.10.2021, прибавив в конце цифру 2, так как вторник — второй по счету день недели. Получается: 1+9+1+0+2+0+2+1+2=18. 1+8=9.

Этим вторником будет править Девятка, и его важно провести так, чтобы не было стыдно за свои поступки и слова. Девятка оказывает сильное влияние, и творческие люди сегодня смогут раскрыть новые грани талантов, преуспеть в делах и выйти на новый уровень успеха.

Вторник будет днем духовного развития и следования принципам дзена, что поможет обрести уверенность и освободиться от страхов, мешающих развитию. Энергетика этих суток похожа на плавное течение реки с быстрыми водоворотами, которые придется обходить, включив креатив и находя неординарные решения.

Важные события 19 октября из прошлого

19 октября 1811 года был открыт Императорский Царскосельский лицей. Девятка поощряет обучение и стремление к новым знаниям. Этот день подходит для возобновления обучения, поступления на новые курсы и всестороннего развития.

В этот день в 1812 году Наполеон покинул Москву. Энергетика этих суток располагает к завершению конфликтов, нахождению компромиссов и борьбе со страхами. Во вторник нельзя давать волю негативным эмоциям, ведущим к разрушению здоровья и потере удачи.

В этот день наступил биржевой крах, названный Черным понедельником. Это событие 1987 года указывает на необходимость умерить финансовую активность, не доверять слухам и распределять бюджет таким образом, чтобы не остаться без средств к существованию.

Советы нумерологов на этот вторник

Не останавливайтесь в развитии. В этот день будет проще запоминать новую информацию и находить для себя источники ценных знаний. Нумерологии рекомендуют развиваться в новых областях, чтобы претендовать на хорошие должности.

Вторник — прекрасный день для примирения с близкими и коллегами. Зарыть топор войны и найти компромиссные решения будет проще, и они помогут восстановить гармонию.

Оптимизм и настойчивость в этот день помогут достичь значимых результатов. Вторник — день активный, когда нужно оставаться бдительными, уметь подстраиваться под обстоятельства и принимать решения, опираясь на доводы разума.

Талисманы удачи на 19 октября

Сова. Талисман в виде фигурки, вышивки или рисунка поможет сосредоточиться и без труда запоминать большие объемы информации. Сова усилит природные качества и поможет успешно сдать экзамены или пройти собеседование.

Малахит. Энергетика этого минерала усиливает уверенность, дарит бодрость и укрепляет силу духа. Этот талисман подойдет тем, кто настроен на достижение новых целей и хочет привлечь удачу.

Лазурит. Энергетика этого талисмана поможет усилить интуицию, принимать верные решения в непростых ситуациях и не падать духом, если обстоятельства заставляют понервничать.