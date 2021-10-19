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Осень, любовь, Венеция: Наталья Водянова и Антуан Арно отдыхают в Италии

Осень, любовь, Венеция: Наталья Водянова и Антуан Арно отдыхают в Италии

39-летняя Наталья Водянова поделилась новым трогательным фото с 44-летним супругом Антуаном Арно. Снимок был сделан во время поездки пары в Венецию, куда супруги прибыли на свадьбу младшего брата Антуана — 29-летнего Александра, одного из сыновей самого богатого человека в мире Бернара Арно, состояние которого оценивается в 185,6 миллиарда долларов.


Наталья Водянова

Отметив торжество, на котором также присутствовали Бейонсе и Джей-Зи, Наталья и Антуан, по всей видимости, решили еще ненадолго задержаться в Венеции. Накануне супруги решили насладиться прогулкой по залитому солнцем осеннему городу. Исследовать улочки и многочисленные каналы Венеции российская топ-модель отправилась в стильном образе: на ней были рыже-коричневый кожаный плащ Loro Piana, широкие брюки и ботильоны в тон. Лук Натальи дополняли черный шарф, солнцезащитные очки и меховой клатч Jimmy Choo горчичного цвета.

Венеция вся пропитана любовью! С моим единственным и неповторимым,

— подписала новый снимок с мужем Наталья.


Наталья Водянова и Антуан Арно

Напомним, что в сентябре Наталья Водянова и Антуан Арно отметили первую годовщину своей свадьбы. Модель и наследник многомиллиардной корпорации LVMH обменялись клятвами любви и верности в здании парижской мэрии в конце сентября 2020 года. Изначально пара планировала пышное торжество на 300 гостей, однако из-за пандемии коронавируса праздник пришлось отложить на неопределенный срок.


Наталья и Антуан вместе уже десять лет. Они воспитывают двоих общих сыновей и трех детей Водяновой от предыдущего брака с Джастином Портманом. Кстати, недавно бывший муж Натальи в пятый раз стал отцом: супруга 52-летнего британского аристократа Морган Снайдер родила дочь, которая стала их вторым общим ребенком.



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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