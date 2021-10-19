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Отличия таунхаусов от многоквартирных домов хотят установить законом

Отличия таунхаусов от многоквартирных домов хотят установить законом

01:12  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1246345-7



Домами блокированной застройки — таунхаусами предлагается считать ряд соединённых между собой частных жилых домов. Соответствующий законопроект кабмина, планируют рассмотреть в первом чтении на ближайших пленарных заседаниях Госдумы. Он разграничивает понятия «многоквартирный дом» и «дом блокированной застройки» в Гражданском и Жилищном кодексах, что позволит более чётко регулировать правоотношения в этой сфере.

На сегодняшний день по законодательству дом блокированной застройки или таунхаус представляет собой жилой дом, у которого одна или несколько стен — общие с соседними жилыми домами. Такое строение должно иметь не более трёх этажей при общем количестве совмещённых домов не более 10. Исходя из существующих норм непонятно — такие дома относятся к многоквартирным домам или частным жилым домам, где нет общего имущества.

Законопроектом предлагается новое определение для таунхауса -  «жилой дом, блокированный с другими жилыми домами в одном ряду с общей боковой стеной без проемов и имеющий отдельный выход». Под многоквартирным домом предлагается понимать здание, состоящее из двух и более квартир, включающее в себя также крыши, ограждения  и помещения, которые обычно принадлежат жильцам на праве общей долевой собственности.

Разграничение понятий позволит поставить таунхаус на кадастровый учёт или зарегистрировать права на него как на здание с назначением «жилое» — например, с наименованием «жилой дом блокированной застройки», «блок жилого дома блокированной застройки».

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Согласно документу, проектировщикам в расчётах придётся сразу учитывать кадастровые участки под каждый блок. При этом сдавать и вводить в эксплуатацию блокированный жилой дом можно будет отдельными блоками.

Также проектом снимается вопрос включения жилых домов блокированной застройки в региональную программу по проведению капремонта, поскольку в соответствии с жилищным законодательством жилые дома не подлежат включению в неё.

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#недвижимость


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По материалам: pnp.ru

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