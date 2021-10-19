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Пинский ответил на вопрос, введут ли режим нерабочих дней для депутатов Госдумы

Пинский ответил на вопрос, введут ли режим нерабочих дней для депутатов Госдумы

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


20:46  Автор: Жанна Звягина


Источник: РИА Новости



Председатель комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы Виктор Пинский заявил, что решение о нерабочих днях для депутатов еще не принято, но парламентарии точно не будут находиться в палате, поскольку у них региональная неделя. Таким образом он ответил на вопрос, продолжат ли депутаты работу в случае введения нерабочих дней.

Ранее в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину и ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, а для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией — уже с этой субботы, 23 октября. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал эту идею, предложив обобщить детали и представить главе государства на совещании в среду.

«Пока решение не принято, но у нас первая неделя ноября — это региональная неделя, поэтому в Думе работать депутаты точно не будут. Будут ли работать в регионах? Это зависит от эпидемиологической ситуации в этих регионах», — сказал Пинский (цитата по РИА «Новости»).

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По данным Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 в настоящее время растёт в 79 регионах. Только в шести субъектах ситуация с коронавирусом стабильна.



#коронавирус

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По материалам: pnp.ru

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