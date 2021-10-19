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Планетологи считают, что на Венере никогда не было океанов

Планетологи считают, что на Венере никогда не было океанов

В новом исследовании, проведенном учеными Женевского университета, предполагается, что на поверхности Венеры вода никогда не конденсировалась и, следовательно, на планете никогда не возникали океаны.

На Земле океаны возникли уже почти 4 миллиарда лет назад, а на Марсе 3,5–3,8 миллиарда лет назад были озера и реки. Но до сих пор неизвестно, конденсировалась ли когда-либо вода на поверхности Венеры, потому что планета — в наши дни совершенно сухая — претерпела глобальные изменения поверхности, которые скрывают большую часть ее истории. «Мы смоделировали климат Земли и Венеры в самом начале их эволюции, более 4 миллиардов лет назад, когда поверхность планет еще была расплавленной, — говорит ведущий автор исследования Мартин Турбе (Martin Turbet). — Связанные с этим высокие температуры означали, что любая вода должна присутствовать в виде пара, как в гигантской скороварке».

В ходе исследования Мартин Турбе и его коллеги построили трехмерную глобальную климатическую модель, предназначенную для имитации набора условий, необходимых для конденсации воды и, следовательно, образования океана на планетах земной группы, в частности на ранних этапах существования Венеры и Земли. Для этого они адаптировали свою климатическую модель, чтобы учесть экстремальные условия горячей ранней атмосферы с преобладанием воды.

«Благодаря нашему моделированию мы смогли показать, что климатические условия не позволяют водяному пару конденсироваться в атмосфере Венеры, — рассказывает Мартин Турбе. — Это означает, что температура никогда не становилась настолько низкой, чтобы вода в ее атмосфере образовывала капли дождя, которые могли упасть на ее поверхность. Вместо этого вода осталась в атмосфере в виде газа, а океаны так и не образовались. Одна из основных причин этого — облака, которые образуются преимущественно на ночной стороне планеты. Эти облака вызывают очень мощный парниковый эффект, который не позволяет Венере охлаждаться так быстро, как считалось ранее».

Удивительно, но моделирование показало, что Землю легко могла постичь та же участь, что и Венеру. Если бы наша планета была немного ближе к Солнцу, или если бы Солнце сияло так же ярко в своей юности, как в наши дни, Земля сегодня выглядела бы совсем иначе. Вероятно, относительно слабое излучение молодого Солнца позволило Земле достаточно остыть, чтобы конденсировать воду, которая образовала океаны.

«Это полный переворот в наших взглядах на то, что долгое время называлось "парадоксом слабого молодого Солнца", — говорит один из авторов исследования профессор Эмелин Болмон (Emeline Bolmont). — Оно всегда считалось главным препятствием для появления жизни на Земле. Аргумент состоял в том, что если солнечное излучение было намного слабее, чем сегодня, Земля должна была превратиться в ледяной шар, враждебный жизни. Но оказывается, что для молодой, очень горячей Земли это слабое Солнце могло быть на самом деле неожиданной возможностью».

Исследователи говорят, что ближайшие миссии космических аппаратов к Венере должны будут подтвердить или опровергнуть их теорию.

Работа опубликована в журнале Nature.

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По материалам: polit.ru

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