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Платье и мамина улыбка: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло, впервые за долгое время вышла в свет

Платье и мамина улыбка: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло, впервые за долгое время вышла в свет

Вчера 46-летняя Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет вместе с пятью детьми — сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Захарой, Шайло и Вивьен (не хватало только сына актрисы Пакса). На красных дорожках звездное семейство в таком составе появляется редко, поэтому, конечно, дети Джоли и Питта оказались в центре внимания. Обсуждали не только модный образ 16-летней Захары, которая на премьеру фильма "Вечные" надела мамино платье, повторив образ Джоли на церемонии вручения премии "Оскар-2014", но и образ ее 15-летней сестры Шайло.


Анджелина Джоли с сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и Шайло

Шайло, которая последний раз попадала в объективы репортеров вместе со своей звездной мамой в начале лета, появилась на премьере в бежевом сарафане с асимметричным низом и в белоснежных балетках. Публика привыкла видеть старшую биологическую дочь Анджелины и Брэда в основном в мешковатых вещах из мужского гардероба, поэтому ее выход в свет в таком наряде не мог остаться незамеченным.


Шайло Джоли-Питт

Волосы Шайло были собраны в низкую прическу, благодаря чему можно было как следует разглядеть черты лица подросшей девочки. Многие решили, что с годами Шайло становится точной копией своей мамы, и отметили, что она абсолютно точно унаследовала ее красивую улыбку.


Захара и Шайло Джоли-Питт

Напомним, что старшая биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта является молодой иконой ЛГБТК-сообщества. Еще в трехлетнем возрасте Шайло заявила родителям, что хочет быть мальчиком и предпочитает, чтобы к ней обращались, используя местоимение "он", и называли Джоном. Звездные родители никогда не мешали дочери самовыражаться и с детства позволяли ей носить одежду для мальчиков.


Анджелина Джоли с сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и Шайло

В прессе также появлялись слухи, что Шайло даже официально сменила имя и якобы находится в процессе трансгендерного перехода (поговаривали, что девочка с одобрения матери начала принимать гормональные препараты, тогда как Питт выступал против этого). Однако официально эта информация так и не подтвердилась. Теперь же становится очевидно, что пока выводы были сделаны поспешно, и Шайло все еще находится в стадии изучения своей гендерной идентичности.




Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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