Правительство выделило более 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Правительство России дополнительно выделило 28,3 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет, и еще 5,9 млрд рублей семьям, воспитывающим трех и более детей. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

На выплаты семьям с детьми от трех до семи лет в нынешнем году уже было направлено 276 млрд рублей.

«Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. Сейчас такими выплатами обеспечено не менее 2,7 млн детей», – уточняется в сообщении.

На выплаты семьям, воспитывающим трех и более детей, в федеральном бюджете предусмотрено свыше 59 млрд рублей.

Эти семьи имеют право на специальные ежемесячные выплаты, пока ребенку не исполнилось три года. Сейчас такую помощь получают более 620 тыс. многодетных семей, а благодаря дополнительным средствам из резервного фонда удастся обеспечить выплатами еще 48 тыс. детей в таких семьях.

«Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы Правительства», – подчеркнул Михаил Мишустин на заседании Правительства 14 октября.