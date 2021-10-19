Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Правительство выделило более 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Правительство выделило более 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Правительство выделило более 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Правительство России дополнительно выделило 28,3 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет, и еще 5,9 млрд рублей семьям, воспитывающим трех и более детей. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина. 

На выплаты семьям с детьми от трех до семи лет в нынешнем году уже было направлено 276 млрд рублей. 

«Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. Сейчас такими выплатами обеспечено не менее 2,7 млн детей», – уточняется в сообщении.

На выплаты семьям, воспитывающим трех и более детей, в федеральном бюджете предусмотрено свыше 59 млрд рублей. 

Эти семьи имеют право на специальные ежемесячные выплаты, пока ребенку не исполнилось три года. Сейчас такую помощь получают более 620 тыс. многодетных семей, а благодаря дополнительным средствам из резервного фонда удастся обеспечить выплатами еще 48 тыс. детей в таких семьях.

«Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы Правительства», – подчеркнул Михаил Мишустин на заседании Правительства 14 октября.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Школы-интернаты Волгоградской области оснащают современным оборудованием
Школы-интернаты Волгоградской области оснащают современным
В Новочеркасске открылись спортивные казачьи состязания
В Новочеркасске открылись спортивные казачьи состязания
В Москве опечатали 14 заведений, нарушавших антиковидные требования
В Москве опечатали 14 заведений, нарушавших антиковидные требования
Адель рассказала о болезненном разводе
Адель рассказала о болезненном разводе
Строительство школ в рамках программы «Развитие образования» начнется в четырех регионах России
Строительство школ в рамках программы «Развитие образования» начнется
Правительство выделило более 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми
Правительство выделило более 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми
Планетологи считают, что на Венере никогда не было океанов
Планетологи считают, что на Венере никогда не было океанов
Спрос на тренеров по Dota 2 вырос в 7 раз на фоне успеха российских команд на The International
Спрос на тренеров по Dota 2 вырос в 7 раз на фоне успеха российских
Наталья Водянова впервые вышла в свет со старшим сыном от Антуана Арно
Наталья Водянова впервые вышла в свет со старшим сыном от Антуана Арно
Школьники Кубани покажут технические знания на фестивале беспилотной авиации
Школьники Кубани покажут технические знания на фестивале беспилотной
На Дальнем Востоке пройдет V краевой молодежный образовательный форум «Инсайт»
На Дальнем Востоке пройдет V краевой молодежный образовательный форум
На второй этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту прошли 1720 школьников
На второй этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту

Топ на сегодня

На Координационном совете Минпросвещения России обсудили строительство школ
На Координационном совете Минпросвещения России обсудили
Союз ММА России решил бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры
Союз ММА России решил бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры
Они снова шутят: Блейк Лайвли посмеялась над заявлением мужа Райана Рейнольдса о перерыве в карьере
Они снова шутят: Блейк Лайвли посмеялась над заявлением мужа Райана
Юниоры примут участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021
Юниоры примут участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021
Анджелина Джоли и Сальма Хайек снялись для глянца и рассказали о съемках в "Вечных"
Анджелина Джоли и Сальма Хайек снялись для глянца и рассказали о

Еще по теме

Правительство увеличило субсидии многодетным семьям на 1,6 млрд рублей
Правительство РФ дополнительно выделит 34 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
Кабардино-Балкария получит дополнительно 1,6 млрд рублей на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет
Правительство России направит регионам дополнительно более 21,5 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет