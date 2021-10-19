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Президент России поручил обеспечить подготовку чемпионата «Молодые профессионалы» в Хабаровске

Президент России поручил обеспечить подготовку чемпионата «Молодые профессионалы» в Хабаровске

Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить подготовку и проведение национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Хабаровске в 2023 году.

«Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Хабаровского края и автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)» обеспечить подготовку и проведение в 2023 году в городе Хабаровске национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), определив объемы финансирования соответствующих мероприятий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также за счет средств иных источников», –  указано в перечне поручений главы государства по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, опубликованном на сайте Кремля.

Первый доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 января 2022 года, далее – ежеквартально.

# Общество
По материалам: edu.ru

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