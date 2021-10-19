Профессиональные сообщества: как команды педагогов создают новую образовательную среду?

Кто создает образовательные инновации: отдельные педагоги или сообщества специалистов? Как формировать команды учителей и наращивать субъектность локальных профессиональных сообществ? Какие решения форума «Сквозные образовательные технологии», который недавно прошел под эгидой Минпросвещения России, могут быть применимы на практике уже сегодня? Обо всем этом речь пойдет в эфире онлайн-программы «Образовательная среда», которая выйдет 20 октября в 15:00 по московскому времени.

Эксперты программы:

– Диана Минец, призер конкурса «Учитель года России – 2020», учитель русского языка и литературы школы № 1561 (г. Москва),

– Владимир Кильдюшкин, лауреат конкурса «Директор года», директор Образовательного центра «Южный город» (Самарская область),

– Ирина Абанкина, директор Института развития образования, профессор Департамента образовательных программ ВШЭ,

– Наталья Мишина, руководитель по связям с общественностью «Обрсоюза», директор АНО «Содружество».

Модератор программы – Наталья Шадрина, эксперт Национального союза педагогов, руководитель по работе с регионами «Обрсоюза».

Программа выйдет в эфир 13 октября в 15:00 по московскому времени.

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».



«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.