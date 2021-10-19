Путин обсудил с Васильевым планы работы фракции «Единой России»

18:13 Автор: Тамила Аскерова

Президент России Владимир Путин провёл онлайн-встречу с новым главой думской фракции «Единой России» Владимиром Васильевым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом во вторник сообщает РИА «Новости».

В рамкам видеоконференции Путин и Васильев обсудили планы работы фракции, и обменялись мнениями по прошедшим выборам в Госдуму.

Ранее президент провел встречи с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, руководителем «Справедливой России — За правду» Сергеем Мироновым, главой фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым.





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На первом организационном собрании фракции «Единой России», которое прошло 7 октября, было решено, что её возглавит врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Васильев.

Ранее Васильев заявил, что фракция «Единой России» намерена выполнить народную программу партии в интересах жителей России.

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