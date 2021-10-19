Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин обсудил с Васильевым планы работы фракции «Единой России»

Путин обсудил с Васильевым планы работы фракции «Единой России»

Путин обсудил с Васильевым планы работы фракции «Единой России»

18:13  Автор: Тамила Аскерова



Президент России Владимир Путин провёл онлайн-встречу с новым главой думской фракции «Единой России» Владимиром Васильевым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом во вторник сообщает РИА «Новости».

В рамкам видеоконференции Путин и Васильев обсудили планы работы фракции, и обменялись мнениями по прошедшим выборам в Госдуму.

Ранее президент провел встречи с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, руководителем «Справедливой России — За правду» Сергеем Мироновым, главой фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым.


Читайте также:

• «Забыть» о предвыборных обещаниях депутаты не смогут • Путин обсудил с Нечаевым планы фракции «Новые люди» в Госдуме • Путин обсудил с Мироновым планы «Справедливой России» на работу в Госдуме

На первом организационном собрании фракции «Единой России», которое прошло 7 октября, было решено, что её возглавит врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Васильев.  

Ранее Васильев заявил, что фракция «Единой России» намерена выполнить народную программу партии в интересах жителей России.



Ещё материалы: Владимир Путин


17
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Египтянин полгода проходил с телефоном в животе. Мужчина проглотил его и стеснялся обратиться к врачам
Египтянин полгода проходил с телефоном в животе. Мужчина проглотил
На Камчатке открылась модельная библиотека с интерактивным залом для занятий краеведением
На Камчатке открылась модельная библиотека с интерактивным залом для
Профессиональные сообщества: как команды педагогов создают новую образовательную среду?
Профессиональные сообщества: как команды педагогов создают новую
На Всероссийском форуме «ПРО добро» разработали дорожную карту развития воспитательной работы в СПО
На Всероссийском форуме «ПРО добро» разработали дорожную карту
Специалисты ВГСПУ проводят консультации для родителей
Специалисты ВГСПУ проводят консультации для родителей
Рособрнадзор подвел итоги ГИА-2021
Рособрнадзор подвел итоги ГИА-2021
Школы-интернаты Волгоградской области оснащают современным оборудованием
Школы-интернаты Волгоградской области оснащают современным
В Новочеркасске открылись спортивные казачьи состязания
В Новочеркасске открылись спортивные казачьи состязания
В Москве опечатали 14 заведений, нарушавших антиковидные требования
В Москве опечатали 14 заведений, нарушавших антиковидные требования
Адель рассказала о болезненном разводе
Адель рассказала о болезненном разводе
Строительство школ в рамках программы «Развитие образования» начнется в четырех регионах России
Строительство школ в рамках программы «Развитие образования» начнется
Правительство выделило более 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми
Правительство выделило более 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Топ на сегодня

На Координационном совете Минпросвещения России обсудили строительство школ
На Координационном совете Минпросвещения России обсудили
Они снова шутят: Блейк Лайвли посмеялась над заявлением мужа Райана Рейнольдса о перерыве в карьере
Они снова шутят: Блейк Лайвли посмеялась над заявлением мужа Райана
Юниоры примут участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021
Юниоры примут участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021
Анджелина Джоли и Сальма Хайек снялись для глянца и рассказали о съемках в "Вечных"
Анджелина Джоли и Сальма Хайек снялись для глянца и рассказали о
II всероссийская просветительская онлайн-экспедиция «Моя страна – моя Россия» посвящена туризму
II всероссийская просветительская онлайн-экспедиция «Моя страна – моя

Еще по теме

Владимир Путин встретился с лидерами думских фракций
Путин считает, что Васильев сможет применить на посту главы Дагестана опыт работы в МВД и Госдуме
Путин принял досрочную отставку главы Дагестана
Путин и Медведев рекомендовали нового главу фракции «Единой России»