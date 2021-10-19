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Путин поручил рассмотреть выделение Сахалину 4,6 млрд руб. на расселение аварийного жилья

Путин поручил рассмотреть выделение Сахалину 4,6 млрд руб. на расселение аварийного жилья

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность выделения Сахалину дополнительных 4,6 млрд руб. на расселение аварийного жилья.

Кабинету министров надлежит рассмотреть вопрос "о выделении из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджету Сахалинской области 4,6 млрд рублей на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года", документ с перечнем поручений президента опубликован на сайте Кремля.

Сахалинская область первой в России завершает программу переселения граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Так, в 2020 году в регионе расселили 126 тыс. кв. м. такого жилья. Теперь регион становится пилотным в реализации новой программы переселения из аварийного фонда. До конца 2026 года планируется расселить свыше 640 тыс. аварийных кв. м. На реализацию пилотной программы сахалинские власти за пять лет направят из всех источников 61,3 млрд рублей.

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По материалам: uposters.ru

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