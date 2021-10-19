Путин сообщил о выделении Подмосковью 10 млрд рублей на строительство развязок

Вадим Карасев

Правительство России выделит Московской области 10 млрд рублей на строительство автодорожных развязок. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, говорится на сайте Кремля.



Путин отметил, что в Московской области есть потребность в дополнительных финансах, связанных с автодорожными развязками.

"Уже по предварительным данным, с правительством мы обсуждали это, 10 млрд они вам найдут", — сказал президент.

Глава Подмосковья информировал российского лидера о ситуации в сферах образования и здравоохранения в регионе, рассказал о газификации и транспортной инфраструктуре.

Воробьев поблагодарил Путина за Центральную кольцевую дорогу (ЦКАД). "Мы видим, что там, где ЦКАД, начинают работать и рождаются предприятия. Мы в этом году порядка 90 предприятий открываем. У нас драйвер, как говорят, лидер в экономике — это торговля, интернет-торговля, все, что связано с логистическими комплексами", — сказал руководитель Подмосковья.