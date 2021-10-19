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Ритуал чистки от крадника: как вернуть себе свои силы, а негатив снять

Ритуал чистки от крадника: как вернуть себе свои силы, а негатив снять

Крадник — один из самых популярных видов порч. Подвергнуться такому виду негативного воздействия может каждый, поэтому не лишним будет знать о том, как правильно освобождаться от проклятия.


Название крадника говорит само за себя: порчу накладывают, чтобы перетянуть на себя красоту, здоровье, деньги, удачу или еще что-то, чему позавидовали. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как именно проявляет себя такая порча, чтобы вовремя заметить неладное и как можно скорее избавиться от негативного воздействия без вреда для себя.

Как снять порчу-крадник

Снятие крадника предполагает несколько этапов:


определение вида порчи;
освобождение от негативной программы;
исцеление и укрепление биополя.

Такая схема помогает не просто убрать негативные привязки, но и восстановить энергетику таким образом, чтобы больше никогда не подвергаться влиянию со стороны завистников и недоброжелателей.


Снимают крадник, выбирая день, когда никто не потревожит. Для проведения ритуала потребуются:


черная и белая свечи;
пачка соли крупного помола;
ветка можжевельника или полыни;
монета и купюра любого достоинства.

В полночь зажигают черную свечу, оставляя ее единственным источником света. В ее пламя всматриваются и приговаривают:

«Всю черноту на себя перетягивай, меня защищай, от негатива освобождай».

Затем зажигают белую свечу, подносят к пламени веточку полыни или можжевельника и дожидаются, пока огонь не возьмется за траву. После огонь задувают так, чтобы веточка дымилась, и обходят весь дом, приговаривая:

«Изо всех углов негатив выкуриваю, порчу снимаю, места для нее не оставляю».


Веточку тушат окончательно, кладут рядом с черной свечой, а белую берут в руки и вновь обходят все помещения, не торопясь и заглядывая в каждый уголок. Если пламя остается ровным и спокойным, то чистка прошла успешно. Если пламя чадит, искрит или свеча тухнет, то помещение вновь окуривают травой. Белую свечу относят в ванну, встают под душ, натираются солью и приговаривают:

«Негатив с себя смываю, больше бед и проблем не знаю. Кто крадник на меня наложил, того соль и жечь будет, пока от своих слов не откажется, зло себе не заберет и восвояси не уйдет».

Соль смывают прохладной водой, свечу тушат и возвращаются к черной свече. Ей дают догореть, а огарок вместе с восковыми наплывами при помощи веточки травы складывают в черный мешок, выносят подальше от дома и выбрасывают или зарывают у старого пня.

Восстановление сил после снятия порчи

Очистив себя и свой дом от порчи, приступают к этапу восстановления собственной энергетики. Для этого проводят курсы духовных практик на открытие чакр, обязательно делают сильный оберег от порчи и ежедневно укрепляют энергетику, чтобы ни одно зло больше не могло навредить.

Вместе с этим важно защитить и свое жилище. Для этого проводят ритуал на защиту «Семь крестов». Выполняют его три дня подряд, чтобы выстроить крепкую невидимую стену, которая удержит снаружи всех, кто замыслил недоброе.

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По материалам: dailyhoro.ru

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