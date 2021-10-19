Рособрнадзор подвел итоги ГИА-2021

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил высокий уровень организации ЕГЭ в 2021 году.

«Прошедшая экзаменационная кампания была одной из самых качественных и спокойных», – заявил он в ходе всероссийского совещания, проведенного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки с руководителями региональных органов управления образованием.



По результатам оценки качества и объективности проведения ЕГЭ и иных оценочных процедур в 2021 году как лучшие регионы были отмечены Московская, Смоленская и Ленинградская области.



При подготовке к экзаменационной кампании следующего года руководитель Рособрнадзора призвал все региональные органы управления образованием обратить особое внимание на изменения в содержании контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по всем предметам в соответствии с требованиями ФГОС и довести их до сведения всех учителей и выпускников.



«Учителей, родителей и выпускников очень серьезно надо погрузить в содержательные изменения в контрольных измерительных материалах», – заявил он, напомнив, что с ними можно ознакомиться на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и на видеоконсультациях Рособрнадзора от разработчиков КИМ ЕГЭ.



Директор ФИПИ Оксана Решетникова рассказала, что изменения в КИМ ЕГЭ вводятся поэтапно в течение трех лет. В экзаменационных материалах 2022 года они затронули не более 3–4 заданий по каждому предмету. Она подчеркнула, что эти изменения не связаны с усложнением ЕГЭ.



Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил, что схема проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году пока окончательно не сформирована. Она будет определена исходя из развития эпидемиологической ситуации и принятых в связи с этим решений Правительства РФ.



Он рассказал, что с 2023 года Рособрнадзор планирует полностью отказаться от доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов (ППЭ) на электронных носителях и внедрить во всех регионах технологии передачи КИМ

ЕГЭ в ППЭ по сети Интернет и сканирования бланков участников ЕГЭ в аудиториях.

В течение 2022 года необходимо обеспечить все ППЭ полным комплектом оборудования для проведения ЕГЭ по новым технологиям.