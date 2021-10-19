Школьники Кубани покажут технические знания на фестивале беспилотной авиации

Четырнадцать команд школьников, обучающихся в центрах «Точка роста» Минпросвещения России, примут участие в краевом фестивале беспилотной авиации DRONE-2021, который пройдет в Геленджике в рамках финала конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Кибердром». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Командам предстоит запрограммировать дрон для автономного полета по определенному маршруту.

Также на фестивале пройдут образовательные мастер-классы для участников финала конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Кибердром» и педагогов «Точек роста». Мероприятие организует краевой Центр детского и юношеского технического творчества совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.