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Школы-интернаты Волгоградской области оснащают современным оборудованием

Школы-интернаты Волгоградской области оснащают современным оборудованием

В Волгоградской области продолжается работа по оснащению образовательных организаций современным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба Комитета образования, науки и молодежной политики региона.

«Поддержка семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, – на особом контроле региональной власти, у нас проводится целый комплекс мероприятий, связанных с модернизацией и оснащением специализированных школ. В них создаются новые учебные пространства, оснащаются прекрасные мастерские. С помощью современного оборудования педагогами внедряются самые лучшие практики работы с детьми», – пояснила председатель Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина.

В Волгоградскую школу-интернат № 6 поступило уникальное оборудование для реализации программ общего и дополнительного образования, проведения коррекционно-развивающих занятий, уроков профильного труда и адаптивной физкультуры.

В работе с детьми с нарушениями зрения учителя теперь используют портативный дисплей Брайля, говорящий определитель цвета, тактильную и ультратонкую световую панель, световой стол с песком. Для занятий с логопедом закуплены интерактивные столы, программно-дидактический комплекс, тренажер речевой патологии, логопедические программы.

В кабинете хореографии и логоритмики появился интерактивный пол – высокотехнологичная система интерактивной проекции, также обновлен художественно-эстетический блок, усовершенствован кабинет музыки и вокала – теперь это современное репетиционное пространство, которое может служить музыкальной и театральной гостиной, игровой площадкой.

Навыки портного и швеи старшеклассники получают в школьной мастерской, она оснащена швейными и вышивальными машинами, специализированной мебелью и оборудованием. Еще в одной мастерской ребята могут попробовать себя в робототехнике, научиться конструированию и программированию. Для любителей живописи есть студия декоративно-прикладного искусства, в которой установлены мольберты, стол для рисования песком, мультимедийное оборудование, приобретены муляжи овощей и фруктов, гипсовые модели.

Созданы фотовидеостудия и зона анимации, появилась детская мастерская по мультипликации, полностью переоборудован кабинет педагога-психолога.

Оснащение кабинетов и создание современных мастерских в Волгоградской школе-интернате № 6 реализуются в рамках нацпроекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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