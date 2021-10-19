СМИ: Дмитрий Тарасов решил завершить футбольную карьеру

Вадим Карасев

34-летний Дмитрий Тарасов завершает карьеру в большом футболе. Полузащитник столичного клуба "Велес" решил устроить со своей командой прощальный ужин за свой счет в одном из ресторанов в Домодедово, сообщают "Казанские ведомости", ссылаясь на собственный источник.



По данным издания, на прощальный ужин были приглашены помимо всей команды президент столичного клуба и весь тренерский штаб.



Как отмечается, в московском клубе дела у спортсмена не складываются - в команде Дмитрия Тарасова считают демотивированным и поникшим.

После целого ряда безрезультативных матчей Тарасова решили пересадить на скамейку запасных, после чего тот перестал активно тренироваться, растеряв весь интерес к игре, сообщает издание.

Судя по всему, футболист не смог оправдать надежд "Велеса". Осознав, что он не хочет играть в матчах по 10-15 минут, Дмитрий Тарасов решил покинуть клуб сам.

Как утверждает инсайдер, в настоящее время спортсмену поступает много предложений от представителей шоу-бизнеса и блогеров, предлагающих поучаствовать в съемках различных проектов.

Помимо этого, у футболиста множество рекламных предложений - в частности, от спортивных брендов. В настоящее время основной заработок Дмитрия Тарасова составляют рекламные контракты в инстаграме, а вовсе не зарплата в "Велесе", отмечает источник.



Как писал NEWSTES, ранее в Сети высмеяли Тарасова, посвятившего гол "будущему беременному малышу".