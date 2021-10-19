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Составлен рейтинг главных претензий россиян к ЖКХ

Составлен рейтинг главных претензий россиян к ЖКХ

"Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль" составил рейтинг проблем в обслуживании домов, основанный на жалобах россиян, поступивших в третьем квартале нынешнего года в приемную и на горячую линию организации. Чаще всего жители многоэтажек жаловались на плохое состояние, содержание и ремонт зданий, а также некорректное начисление платы за коммуналку.

В результате обработки более чем 7,8 тыс. подобных обращений из 77 регионов России выяснилось, что содержание и ремонт построек не устраивали 14,5% граждан. В третьем квартале прошлого года эта проблема тоже занимала первое место в списке, хотя тогда доля таких обращений была выше — 18,1%.

Второе место заняло неправильное начисление платы за жилищно-коммунальные услуги (13%). На третьем стоят жалобы на сферу управления многоквартирными домами — 11,4%. Сюда относятся вопросы двойных платежек, законности действий ТСЖ, ЖСК и управляющих организаций и т. д.

Еще россияне часто жаловались на неудовлетворительный капитальный ремонт, низкое качество коммунальных услуг и благоустройства придомовой территории. 21,1% обращений приходится на разные проблемы — вопросы социального найма, признания жилья аварийным, жалобы на коррупцию в сфере ЖКХ, установку, замену и обслуживание счетчиков, вопросы перепланировки, заключение договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

Ранее Ruposters писал, что эксперт назвал основные причины переплаты за ЖКХ гражданами России.

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По материалам: uposters.ru

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Составлен рейтинг главных претензий россиян к ЖКХ
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