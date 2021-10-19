Специалисты ВГСПУ проводят консультации для родителей

Специалисты Межрегиональной службы консультирования родителей по вопросам воспитания, обучения и развития детей, организованной на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета, провели свыше 10 тысяч консультаций. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Специалисты межрегиональной службы оказывают консультации по вопросам развития, воспитания и обучения детей и подростков, трудностей во взаимоотношениях между детьми и родителями, социализации детей и подростков, профориентации, развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью, принятия в семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Получить консультацию можно очно или дистанционно. Запись родителей на консультацию осуществляется по телефону: +7 (8442) 60-28-91 или по электронной почте: [email protected].