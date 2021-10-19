Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Спрос на тренеров по Dota 2 вырос в 7 раз на фоне успеха российских команд на The International

Спрос на тренеров по Dota 2 вырос в 7 раз на фоне успеха российских команд на The International

Интерес к товарам и услугам, связанным с Dota 2, резко подскочил на фоне успешного выступления российских команд на главном турнире по этой игре — The International 10. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Объявления ВКонтакте", которые приводит "Газета.Ru".

В день финала киберспортивного мероприятия пользователи делали поисковые запросы со словами "Dota" и "Dota 2" в 3 раза чаще, чем обычно, а слово International использовалось в поиске на 115% активнее. В течение всей недели проведения турнира пользователи сервиса "Объявления ВКонтакте" в 7 раз чаще интересовались услугами тренеров по Dota 2. Как отмечается, в среднем анализ двух матчей одного игрока обойдется в тысячу рублей.

Интерес предсказуемо вырос и к товарам, связанным с победителями турнира — российской командой Team Spirit. Пользователи в 4 раза чаще искали мерч, автографы и сувениры с символикой коллектива. Также возрос спрос на компьютеры, на которых можно комфортно играть в Dota 2, — их стоимость достигает 130 тысяч рублей.

17 октября российская команда Team Spirit впервые в своей истории стала победителем главного международного турнира по Dota 2 — The International 10, призовой фонд которого в этом году составил $40 млн. В гранд-финале коллективу удалось обыграть команду PSG.LGD и завоевать главный приз — $18,2 млн призовых. В составе Team Spirit выступают россияне Collapse (Магомед Халилов), Miposhka (Ярослав Найденов), TORONTOTOKYO (Александр Хертек), а также украинцы Yatoro (Илья Мулярчук) и Mira (Мирослав Колпаков). Триумфаторов поздравил президент России Владимир Путин.

Помимо главного успеха на турнире, российские команды добились еще одного достижения — впервые в истории сразу две российские команды вошли в топ-6 The International. В 4-м раунде нижней сетки Team Spirit обыграли Virtus.Pro.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Спрос на тренеров по Dota 2 вырос в 7 раз на фоне успеха российских команд на The International
Спрос на тренеров по Dota 2 вырос в 7 раз на фоне успеха российских
Наталья Водянова впервые вышла в свет со старшим сыном от Антуана Арно
Наталья Водянова впервые вышла в свет со старшим сыном от Антуана Арно
Школьники Кубани покажут технические знания на фестивале беспилотной авиации
Школьники Кубани покажут технические знания на фестивале беспилотной
На Дальнем Востоке пройдет V краевой молодежный образовательный форум «Инсайт»
На Дальнем Востоке пройдет V краевой молодежный образовательный форум
На второй этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту прошли 1720 школьников
На второй этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту
Барнаульский «Кванториум» проведет межрегиональный хакатон
Барнаульский «Кванториум» проведет межрегиональный хакатон
В двух школах Камчатского края появились центры «Точка роста»
В двух школах Камчатского края появились центры «Точка роста»
Новый выпуск «Шоу профессий» будет посвящен химии
Новый выпуск «Шоу профессий» будет посвящен химии
Жители горных деревень на севере Индии не подозревали, что лук, который они едят, является неизвестным науке видом
Жители горных деревень на севере Индии не подозревали, что лук,
Эксперты заявили о необходимости для России создать интеллектуальные кибервойска
Эксперты заявили о необходимости для России создать интеллектуальные
Противовирусный препарат помог мышам с мышечной дистрофией
Противовирусный препарат помог мышам с мышечной дистрофией
В Северной Осетии появятся 39 мастерских по стандартам WorldSkills
В Северной Осетии появятся 39 мастерских по стандартам WorldSkills

Топ на сегодня

На Координационном совете Минпросвещения России обсудили строительство школ
На Координационном совете Минпросвещения России обсудили
Союз ММА России решил бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры
Союз ММА России решил бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры
В девяти регионах пройдут фестивали идей и технологий Кружкового движения НТИ
В девяти регионах пройдут фестивали идей и технологий Кружкового
Они снова шутят: Блейк Лайвли посмеялась над заявлением мужа Райана Рейнольдса о перерыве в карьере
Они снова шутят: Блейк Лайвли посмеялась над заявлением мужа Райана
Юниоры примут участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021
Юниоры примут участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021

Еще по теме

Две российские команды впервые вошли в топ-6 главного турнира по Dota 2
The International 10 по Dota 2 пройдёт в августе этого года. Призовой фонд - 40 миллионов долларов
В Dota 2 появился анонимный режим
Антон Миранчук: «Для меня Dota — это чересчур»