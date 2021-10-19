Спрос на тренеров по Dota 2 вырос в 7 раз на фоне успеха российских команд на The International

Вадим Карасев

Интерес к товарам и услугам, связанным с Dota 2, резко подскочил на фоне успешного выступления российских команд на главном турнире по этой игре — The International 10. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Объявления ВКонтакте", которые приводит "Газета.Ru".

В день финала киберспортивного мероприятия пользователи делали поисковые запросы со словами "Dota" и "Dota 2" в 3 раза чаще, чем обычно, а слово International использовалось в поиске на 115% активнее. В течение всей недели проведения турнира пользователи сервиса "Объявления ВКонтакте" в 7 раз чаще интересовались услугами тренеров по Dota 2. Как отмечается, в среднем анализ двух матчей одного игрока обойдется в тысячу рублей.



Интерес предсказуемо вырос и к товарам, связанным с победителями турнира — российской командой Team Spirit. Пользователи в 4 раза чаще искали мерч, автографы и сувениры с символикой коллектива. Также возрос спрос на компьютеры, на которых можно комфортно играть в Dota 2, — их стоимость достигает 130 тысяч рублей.

17 октября российская команда Team Spirit впервые в своей истории стала победителем главного международного турнира по Dota 2 — The International 10, призовой фонд которого в этом году составил $40 млн. В гранд-финале коллективу удалось обыграть команду PSG.LGD и завоевать главный приз — $18,2 млн призовых. В составе Team Spirit выступают россияне Collapse (Магомед Халилов), Miposhka (Ярослав Найденов), TORONTOTOKYO (Александр Хертек), а также украинцы Yatoro (Илья Мулярчук) и Mira (Мирослав Колпаков). Триумфаторов поздравил президент России Владимир Путин.

Помимо главного успеха на турнире, российские команды добились еще одного достижения — впервые в истории сразу две российские команды вошли в топ-6 The International. В 4-м раунде нижней сетки Team Spirit обыграли Virtus.Pro.