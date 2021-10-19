Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Строительство школ в рамках программы «Развитие образования» начнется в четырех регионах России

Строительство школ в рамках программы «Развитие образования» начнется в четырех регионах России

Строительство школ в рамках программы «Развитие образования» начнется в четырех регионах России

Государственная корпорация «ВЭБ.РФ» одобрила участие в финансировании строительства первых 15 школ в четырех регионах России: в Белгородской, Калужской, Самарской областях и в Республике Бурятия.

Федеральным оператором программы строительства школ выступает компания «ПроШкола».

В рамках первой волны в Калужской и Самарской областях начнется строительство по одной школе, три школы запланировала Белгородская область, Республика Бурятия прислала заявку на десять образовательных объектов.

В начале 2021 года Минпросвещения России запустило государственную программу «Развитие образования», предусмотрев в ней возможность предоставления субсидии из средств федерального бюджета при реализации региональных проектов создания дополнительных школьных мест на принципах государственно-частного партнерства. Работа ведется в рамках нацпроекта «Образование».

Благодаря программе к 2025 году в Российской Федерации будет создано свыше 647 тысяч новых ученических мест, оснащенных всем необходимым для современного качественного образовательного процесса.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Школы-интернаты Волгоградской области оснащают современным оборудованием
Школы-интернаты Волгоградской области оснащают современным
В Новочеркасске открылись спортивные казачьи состязания
В Новочеркасске открылись спортивные казачьи состязания
В Москве опечатали 14 заведений, нарушавших антиковидные требования
В Москве опечатали 14 заведений, нарушавших антиковидные требования
Адель рассказала о болезненном разводе
Адель рассказала о болезненном разводе
Строительство школ в рамках программы «Развитие образования» начнется в четырех регионах России
Строительство школ в рамках программы «Развитие образования» начнется
Правительство выделило более 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми
Правительство выделило более 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми
Планетологи считают, что на Венере никогда не было океанов
Планетологи считают, что на Венере никогда не было океанов
Спрос на тренеров по Dota 2 вырос в 7 раз на фоне успеха российских команд на The International
Спрос на тренеров по Dota 2 вырос в 7 раз на фоне успеха российских
Наталья Водянова впервые вышла в свет со старшим сыном от Антуана Арно
Наталья Водянова впервые вышла в свет со старшим сыном от Антуана Арно
Школьники Кубани покажут технические знания на фестивале беспилотной авиации
Школьники Кубани покажут технические знания на фестивале беспилотной
На Дальнем Востоке пройдет V краевой молодежный образовательный форум «Инсайт»
На Дальнем Востоке пройдет V краевой молодежный образовательный форум
На второй этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту прошли 1720 школьников
На второй этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту

Топ на сегодня

На Координационном совете Минпросвещения России обсудили строительство школ
На Координационном совете Минпросвещения России обсудили
Союз ММА России решил бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры
Союз ММА России решил бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры
Они снова шутят: Блейк Лайвли посмеялась над заявлением мужа Райана Рейнольдса о перерыве в карьере
Они снова шутят: Блейк Лайвли посмеялась над заявлением мужа Райана
Юниоры примут участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021
Юниоры примут участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021
Анджелина Джоли и Сальма Хайек снялись для глянца и рассказали о съемках в "Вечных"
Анджелина Джоли и Сальма Хайек снялись для глянца и рассказали о

Еще по теме

Пермский край получит из федерального бюджета более 3,5 млрд рублей на строительство школ
Республика Бурятия получила дополнительные средства на ликвидацию третьей смены в школах
В Карелии в 2021 году начнется строительство четырех новых школ
Программа по созданию новых школ объединила ВЭБ.РФ, «Сбер» и Группу компаний «Просвещение»