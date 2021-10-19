Строительство школ в рамках программы «Развитие образования» начнется в четырех регионах России

Государственная корпорация «ВЭБ.РФ» одобрила участие в финансировании строительства первых 15 школ в четырех регионах России: в Белгородской, Калужской, Самарской областях и в Республике Бурятия.

Федеральным оператором программы строительства школ выступает компания «ПроШкола».

В рамках первой волны в Калужской и Самарской областях начнется строительство по одной школе, три школы запланировала Белгородская область, Республика Бурятия прислала заявку на десять образовательных объектов.

В начале 2021 года Минпросвещения России запустило государственную программу «Развитие образования», предусмотрев в ней возможность предоставления субсидии из средств федерального бюджета при реализации региональных проектов создания дополнительных школьных мест на принципах государственно-частного партнерства. Работа ведется в рамках нацпроекта «Образование».

Благодаря программе к 2025 году в Российской Федерации будет создано свыше 647 тысяч новых ученических мест, оснащенных всем необходимым для современного качественного образовательного процесса.

