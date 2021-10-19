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Танцы в пустыне и файер-шоу: как Светлана Лобода отметила 39-летие в ОАЭ

Танцы в пустыне и файер-шоу: как Светлана Лобода отметила 39-летие в ОАЭ

Вчера Светлана Лобода отметила свой день рождения: звезде исполнилось 39 лет. Масштабную вечеринку по случаю праздника певица решила закатить в ОАЭ, куда накануне частным самолетом вывезла своих самых близких друзей.

Само празднование началось вечером, на закате. Вечеринку Светлана решила устроить в стиле бохо: прямо посреди пустыни организаторы установили шатры и украсили все вокруг светящимися гирляндами. Именинница прибыла на праздник в прозрачном платье-сетке, украшенном сверкающими камнями. Образ Лобода дополнила стильными черными казаками.


Светлана Лобода


Светлана Лобода с другом

Специально для виновницы торжества и ее гостей в пустыне всю ночь выступали приглашенные артисты, диджеи, танцоры и акробаты. Прилетел в ОАЭ и близкий друг Светланы, певец Monatik. Сначала Дмитрий (настоящее имя Monatik. — Прим. ред.) развлекал всех собравшихся своими хитами, а потом вывел на сцену именинницу и исполнил с ней попурри из ее собственных песен.


Monatik


Светлана Лобода и Monatik

Вечеринка завершилась зажигательными танцами и файер-шоу. Посреди пустыни неожиданно зажглась конструкция с признанием Светлане в любви. Многие предположили, что это был сюрприз от возлюбленного звезды, который и организовал для нее весь этот праздник.


Кстати, в одном из своих недавних интервью в эфире утреннего шоу "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Светлана призналась, что уже два года вместе со своим любимым мужчиной, детьми и семьей живет в Европе на берегу моря. Лобода также рассказала, что они с избранником мечтают о сыне:

У нас такое бабье царство дома — очень много бабушек, теть, нянь. Когда мы собираемся вместе, нас человек десять — и все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: "Что-то нужно здесь менять, что-то решать".


Светлана Лобода с другом

Личность возлюбленного Светлана Лобода по-прежнему не раскрывает. Несколько лет подряд в прессе ходили слухи, что бойфрендом певицы является фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Поговаривали, что именно от него Светлана три года назад родила младшую дочь Тильду. Однако никаких официальных подтверждений этому нет.

К слову, сам Тилль на дне рождения Лободы не присутствовал. По слухам, сейчас он увлечен другой российской исполнительницей — Мари Краймбрери. На днях он перед очередным концертом пришел к ней в гримерку с шикарным букетом цветов.



Светлана Лобода и Monatik

Яна Марковская
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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