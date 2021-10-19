Тимоти Шаламе, Зендая, Джейсон Момоа и другие представили фильм "Дюна" в Лондоне

Вадим Карасев

Актерский состав фильма Дени Вильнева "Дюна" продолжает путешествовать по миру, представляя нашумевшую картину со своим участием. Вчера актеры добрались до Лондона, где вечером состоялся ее специальный показ, а также торжественный коктейль, организованный кинорежиссером Кэри Фукунагой. Ну а днем Тимоти Шаламе, Зендая, Джейсон Момоа и другие участники основного каста собрались на специальном фотоколле, который прошел на крыше одного из лондонских зданий.





Тимоти Шаламе и Зендая

Фотографам 25-летняя Зендая позировала в оригинальном топе Vivienne Westwood из цепей и миди-юбке в клетку. Образ она завершила классическими бежевыми лодочками.

Ее 25-летний коллега, а теперь уже и друг Тимоти Шаламе выбрал бело-голубой костюм Stella McCartney с принтом с грибами.

















Зендая рассказала, что во время съемок фильма они с Шаламе очень сблизились и подружились, несмотря на то что сцены с ее участием снимали всего семь дней.

По словам актрисы, атмосфера на съемках вообще была очень теплой и дружеской, так что работать с Вильневом и партнерами по съемочной площадке ей было очень комфортно.





Премьера фильма "Дюна" прошла на Венецианском кинофестивале в прошлом месяце. Меньше чем за два месяца картина уже собрала в мировом прокате почти 130 миллионов долларов.

В фантастическом фильме, в основу которого лег одноименный роман Фрэнка Герберта 1965 года, рассказывается об опасных приключениях главных героев на пустынной планете Арракис. Она является источником ценного ресурса меланжа, который способен продлевать человеческую жизнь. Чтобы им завладеть, героям придется преодолеть много испытаний и трудностей.





Зендая и Джейсон Момоа





Джошуа Грод, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Таня Лапуан, Тимоти Шаламе, Дени Вильнев, Шэрон Дункан-Брюстер, Зендая, Мэри Пэрент и Кейл БойтерМариана Панкина