В двух школах Камчатского края появились центры «Точка роста»

Центры образования «Точка роста» Минпросвещения России открылись в двух средних школах Камчатки. Цифровые лаборатории для проведения практических занятий по биологии, химии, физике поступили в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Камчатского края.

«Точка роста» в поселке Вулканный Елизовского района состоит из пяти кабинетов, кроме реализации общеобразовательных программ по предметам естественно-научного цикла, здесь планируется проведение мероприятий дополнительного образования, работ по проектной и исследовательской деятельности школьников.

В Атласовской средней школе Мильковского района к работе «Точки роста» уже подключились перспективные учителя.

Всего в новом учебном году на Камчатке в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» появилось десять центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях сельской местности и малых городов.