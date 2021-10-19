В конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России» участвуют учреждения из 63 регионов страны

18–19 октября в Московском государственном психолого-педагогическом университете проходят очные испытания для финалистов федерального этапа VIII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России», организованного Министерством просвещения Российской Федерации. В нём принимают участие образовательные организации (детские сады и школы) из 63 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучшая инклюзивная школа» и «Лучший инклюзивный детский сад».

20–21 октября представили организаций-конкурсантов смогут посетить мероприятия VI Международной научно-практической конференции «Инклюзивное образование и общество: стратегии, практики, ресурсы».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 22 октября.

Конкурс «Лучшая инклюзивная школа России» позволяет выявить лучшие практики инклюзивного образования, активизировать работу образовательных организаций по включению детей с ОВЗ в систему общего образования.

Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России» проводится Министерством просвещения Российской Федерации в целях повышения активности образовательных организаций в развитии и внедрении инклюзивного образования, а также распространения позитивного педагогического опыта в этой сфере.