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В Латвии объявили локдаун из-за коронавируса

В Латвии объявили локдаун из-за коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


00:22  Автор: Жанна Звягина


Источник: РИА Новости



Совет по кризисному управлению Латвии принял решение ввести в стране локдаун в период с 21 октября по 15 ноября. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Даниэль Павлютс, передает в понедельник РИА «Новости».

С 20:00 до 5:00 в стране будет действовать комендантский час: всем жителям Латвии — вне зависимости от того, были они вакцинированы или нет — запретят выходить из дома.

Работу продолжат только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости. Запрещены все массовые мероприятия. Школы, за исключением начальных классов, переводятся на удаленный режим обучения.

19 октября правительству на заседании предстоит одобрить решение Совета по кризисному управлению.

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Ранее в понедельник сообщалось, что Латвия возглавила мировой топ стран с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю число новых случаев COVID-19 увеличилось на 49%, кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 1 266,4, что вдвое превышает максимум второй волны.



#коронавирус #ЕС


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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