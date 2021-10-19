В Латвии объявили локдаун из-за коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

00:22 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Совет по кризисному управлению Латвии принял решение ввести в стране локдаун в период с 21 октября по 15 ноября. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Даниэль Павлютс, передает в понедельник РИА «Новости».

С 20:00 до 5:00 в стране будет действовать комендантский час: всем жителям Латвии — вне зависимости от того, были они вакцинированы или нет — запретят выходить из дома.

Работу продолжат только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости. Запрещены все массовые мероприятия. Школы, за исключением начальных классов, переводятся на удаленный режим обучения.

19 октября правительству на заседании предстоит одобрить решение Совета по кризисному управлению.

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Ранее в понедельник сообщалось, что Латвия возглавила мировой топ стран с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю число новых случаев COVID-19 увеличилось на 49%, кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 1 266,4, что вдвое превышает максимум второй волны.

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