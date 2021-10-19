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В Москве опечатали 14 заведений, нарушавших антиковидные требования

В Москве опечатали 14 заведений, нарушавших антиковидные требования

Московское управление Роспотребнадзора опечатало 14 столичных кафе и магазинов за нарушение антиковидных мер. В общей сложности было проверено 362 организации общественного питания, в том числе сетевые и размещенные в торговых центрах.

Проверяющие выявили, что в 74 заведениях противоэпидемические мероприятия не проводятся или выполняются не в полной мере. Полтора десятка из них опечатаны в досудебном порядке, остальным повезло отделаться более мягкими санкциями.

По фактам выявленных нарушений в отношении юридических и должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составлено 77 протоколов по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, в том числе в связи с многочисленными грубыми нарушениями - 14 протоколов о временном запрете деятельности. В ходе проверок в досудебном порядке опечатаны 14 объектов.

Среди закрытых заведений – магазин "Дары природы" (ул. Инициативная), кафе "Донер-Кебаба", "Уют" и "Шаурма" на проезде Стратонавтов, "Бургер Кинг" на Киевском шоссе, "Шаурмастер" на улице Дмитрия Ульянова, магазин мороженого Carte d`Or в ТЦ "Семеновский" и другие.

Согласно данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в России на 15,5% выросло число заболеваний новой коронавирусной инфекцией. Эта тенденция фиксируется уже в течение пяти недель на фоне сезонной заболеваемости ОРВИ.

Как сообщал Ruposters, Москва в 2022 году направит 7 млрд рублей на расходы, связанные с пандемией COVID-19, – выплаты медикам и лекарства от COVID-19.

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По материалам: uposters.ru

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