В Новочеркасске открылись спортивные казачьи состязания

19 октября в Новочеркасске (Ростовская область) состоялось торжественное открытие Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» и Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи. Мероприятия организованы Министерством просвещения Российской Федерации.

Во Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодежи принимают участие шесть команд:

– Лицей казачества имени Анатолия Федоровича Дьякова (Ставропольский край);

– Шахтинский генерала Я.П. Бакланова кадетский корпус (Ростовская область);

– Казачий кадетский корпус Красноярского техникума транспорта и сервиса (Красноярский край);

– Кропоткинский казачий кадетский корпус имени Г.Н. Трошева (Краснодарский край);

– Средняя общеобразовательная школа № 10 (г. Арсеньев, Приморский край);

– Православная классическая гимназия-пансион Свето-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка (Ярославская область).

Возраст участников – 16–17 лет.

Ребят ждут различные виды соревновательных дисциплин: гиревой спорт; перетягивание каната; пулевая стрельба из пневматического оружия; легкая атлетика (метание макета гранаты, эстафета); строевая подготовка; верховая езда; показательное выступление команды, посвященное культуре и традициям российского казачества; интеллектуальный турнир.

Параллельно в Новочеркасске проводятся мероприятия Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох», за первое место будут бороться семь команд:

– Лицей казачества имени Анатолия Федоровича Дьякова (Ставропольский край);

– Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус (Ростовская область);

– Средняя общеобразовательная школа с. Сокол (Сахалинская область);

– Нахвальская средняя общеобразовательная школа (Красноярский край);

– Новороссийский казачий кадетский корпус (Краснодарский край);

– Православная классическая гимназия-пансион Свето-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка (Ярославская область);

– Средняя общеобразовательная школа № 52 г. Улан-Удэ (Республика Бурятия).

Всероссийская военно-спортивная игра «Казачий сполох» проводится в форме конкурсных испытаний для ребят в возрасте 14–15 лет: «Полоса разведчика», включающая соревнования по военно-прикладным видам спорта; публичное выступление «Визитная карточка команды»; конкурс казачьей песни «У походного костра»; командное соревнование «Казачий триатлон», включающее бег, рубку шашкой лозы, огневую подготовку; шахматы; мини-футбол; презентация на тему «Казачья воинская доблесть», интеллектуальная игра «Исторический квест».

Награждение победителей Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи и Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» состоится 22 октября.