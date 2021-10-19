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В Саудовской Аравии построят парк развлечений на нефтяной вышке

В Саудовской Аравии построят парк развлечений на нефтяной вышке

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) в рамках проекта The Rig ("Буровая вышка") планирует построить туристическую зону на одной из нефтяных вышек в Персидском заливе. Этот комплекс будет занимать площадь более 150 тысяч квадратных метров.

На территории турзоны хотят построить три отеля, рестораны, вертолетные площадки, парк аттракционов и проводить там целый ряд мероприятий, включая экстремальные виды спорта. Чтобы нанести минимум вреда окружающей среде, проект будет соответствовать ведущим мировым экологическим стандартам.

#PIF announces “THE RIG.” Project.
The world’s first tourism destination inspired by offshore oil platforms.

Read more: https://t.co/s3TLJ8mbVh#THERIGsa pic.twitter.com/YlC2kZ2yll

— Public Investment Fund (@PIF_en) October 16, 2021

"Этот проект представляет собой уникальную туристическую достопримечательность, которая, как ожидается, привлечет туристов со всего мира, но при этом будет пользоваться особой популярностью среди граждан и жителей стран Персидского залива", — заявили представители фонда.

Парк развлечений разработали в рамках стратегии страны на 2021–2025 годы по внедрению инновационных идей в туристической сфере. Дата сдачи проекта пока неизвестна.

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По материалам: uposters.ru

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