В Саудовской Аравии построят парк развлечений на нефтяной вышке
Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) в рамках проекта The Rig ("Буровая вышка") планирует построить туристическую зону на одной из нефтяных вышек в Персидском заливе. Этот комплекс будет занимать площадь более 150 тысяч квадратных метров.
На территории турзоны хотят построить три отеля, рестораны, вертолетные площадки, парк аттракционов и проводить там целый ряд мероприятий, включая экстремальные виды спорта. Чтобы нанести минимум вреда окружающей среде, проект будет соответствовать ведущим мировым экологическим стандартам.
#PIF announces “THE RIG.” Project.
The world’s first tourism destination inspired by offshore oil platforms.
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"Этот проект представляет собой уникальную туристическую достопримечательность, которая, как ожидается, привлечет туристов со всего мира, но при этом будет пользоваться особой популярностью среди граждан и жителей стран Персидского залива", — заявили представители фонда.
Парк развлечений разработали в рамках стратегии страны на 2021–2025 годы по внедрению инновационных идей в туристической сфере. Дата сдачи проекта пока неизвестна.