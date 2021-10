В Саудовской Аравии построят парк развлечений на нефтяной вышке

Вадим Карасев

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) в рамках проекта The Rig ("Буровая вышка") планирует построить туристическую зону на одной из нефтяных вышек в Персидском заливе. Этот комплекс будет занимать площадь более 150 тысяч квадратных метров.

На территории турзоны хотят построить три отеля, рестораны, вертолетные площадки, парк аттракционов и проводить там целый ряд мероприятий, включая экстремальные виды спорта. Чтобы нанести минимум вреда окружающей среде, проект будет соответствовать ведущим мировым экологическим стандартам.

"Этот проект представляет собой уникальную туристическую достопримечательность, которая, как ожидается, привлечет туристов со всего мира, но при этом будет пользоваться особой популярностью среди граждан и жителей стран Персидского залива", — заявили представители фонда.

Парк развлечений разработали в рамках стратегии страны на 2021–2025 годы по внедрению инновационных идей в туристической сфере. Дата сдачи проекта пока неизвестна.