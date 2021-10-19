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В сети обсуждают поцелуй Ксении Собчак и Насти Ивлеевой: "Сенсация и разрыв шаблона"

В сети обсуждают поцелуй Ксении Собчак и Насти Ивлеевой: "Сенсация и разрыв шаблона"

39-летняя Ксения Собчак снова привлекла к себе внимание после скандала со смертельным ДТП. Сегодня на YouTube-канале Насти Ивлеевой вышел выпуск ее нового шоу "Королевские кобры", специальной гостьей которого стала Ксения. Прямо на съемках программы Ивлеева и Собчак страстно поцеловались, и теперь эта тема бурно обсуждается в сети.


Ксения Собчак и Настя Ивлеева


На шоу Ксения пришла в качестве члена жюри. Ее задачей было оценить выступления дрэг-квин, участвующих в шоу, выбрать свою фаворитку и присудить ей первое место. Когда номера всех участниц закончились, Настя и Ксения решили сами добавить немного огонька в шоу. Собчак и Ивлеева столкнулись в танцевальном баттле, безоговорочной победительницей из которого вышла первая.



Во время выступления на сцене Ксения не только, подобно своей "заклятой подруге" Анастасии Волочковой, села на шпагат, но и отхлестала Настю пушистым боа, а также продемонстрировала всю свою гибкость и акробатические способности.

Пожилые женщины так танцуют от отчаяния, Настя. Ты к сорока это поймешь!

— с юмором прокомментировала свое яркое выступление Собчак.




Ивлеева призналась, что в хорошем смысле была шокирована увиденным, а также заметила, что для большего хайпа им осталось только "пососаться".

Ну мы же не будем этого делать?

— с улыбкой спросила Ивлеева.

О, беби, я всегда за!— ответила Ксения, явно намекая на свой предыдущий "опыт" с Тиной Канделаки (Ксения и Тина много лет назад поцеловались на церемонии вручения премии журнала GQ. — Прим. ред.).


После этих слов ведущая и главный член жюри шоу на глазах у изумленной публики на несколько секунд слились в страстном поцелуе. Этот поступок Собчак и Ивлеевой уже бурно обсуждается в комментариях под выпуском шоу. Пока одни называют поцелуй двух звезд "легендарным", другие осуждают их за "пропаганду ЛГБТ".

Легендарный поцелуй Собчак и Ивлеевой!Ксения Анатольевна — топ! Вывезла шоу поцелуем.Собчак и Настя — коллаб года!Стыдоба! Неужели больше нечем привлечь аудиторию?Это же пропаганда ЛГБТ в чистом виде!

— высказались по поводу выпуска зрители.



Конечно, многие вспоминают поцелуй Мадонны и Бритни Спирс: сложно не провести аналогий, ведь Собчак и Ивлеева даже оделись в те же цвета, что и Мадонна и Бритни на тот самом выступлении на MTV Video Music Awards 2003.


Бритни Спирс и Мадонна

Несмотря на неоднозначное мнение пользователей сети по поводу поцелуя, все они сошлись во мнении, что именно Ксения сделала этот выпуск по-настоящему особенным, а также шутили, что с этого дня цены на ее корпоративы явно повысятся.



Яна Марковская
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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