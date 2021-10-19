В сети обсуждают поцелуй Ксении Собчак и Насти Ивлеевой: "Сенсация и разрыв шаблона"
39-летняя Ксения Собчак снова привлекла к себе внимание после скандала со смертельным ДТП. Сегодня на YouTube-канале Насти Ивлеевой вышел выпуск ее нового шоу "Королевские кобры", специальной гостьей которого стала Ксения. Прямо на съемках программы Ивлеева и Собчак страстно поцеловались, и теперь эта тема бурно обсуждается в сети.
На шоу Ксения пришла в качестве члена жюри. Ее задачей было оценить выступления дрэг-квин, участвующих в шоу, выбрать свою фаворитку и присудить ей первое место. Когда номера всех участниц закончились, Настя и Ксения решили сами добавить немного огонька в шоу. Собчак и Ивлеева столкнулись в танцевальном баттле, безоговорочной победительницей из которого вышла первая.
Во время выступления на сцене Ксения не только, подобно своей "заклятой подруге" Анастасии Волочковой, села на шпагат, но и отхлестала Настю пушистым боа, а также продемонстрировала всю свою гибкость и акробатические способности.
Пожилые женщины так танцуют от отчаяния, Настя. Ты к сорока это поймешь!
— с юмором прокомментировала свое яркое выступление Собчак.
Ивлеева призналась, что в хорошем смысле была шокирована увиденным, а также заметила, что для большего хайпа им осталось только "пососаться".
Ну мы же не будем этого делать?
— с улыбкой спросила Ивлеева.
О, беби, я всегда за!— ответила Ксения, явно намекая на свой предыдущий "опыт" с Тиной Канделаки (Ксения и Тина много лет назад поцеловались на церемонии вручения премии журнала GQ. — Прим. ред.).
После этих слов ведущая и главный член жюри шоу на глазах у изумленной публики на несколько секунд слились в страстном поцелуе. Этот поступок Собчак и Ивлеевой уже бурно обсуждается в комментариях под выпуском шоу. Пока одни называют поцелуй двух звезд "легендарным", другие осуждают их за "пропаганду ЛГБТ".
Легендарный поцелуй Собчак и Ивлеевой!Ксения Анатольевна — топ! Вывезла шоу поцелуем.Собчак и Настя — коллаб года!Стыдоба! Неужели больше нечем привлечь аудиторию?Это же пропаганда ЛГБТ в чистом виде!
— высказались по поводу выпуска зрители.
Конечно, многие вспоминают поцелуй Мадонны и Бритни Спирс: сложно не провести аналогий, ведь Собчак и Ивлеева даже оделись в те же цвета, что и Мадонна и Бритни на тот самом выступлении на MTV Video Music Awards 2003.
Несмотря на неоднозначное мнение пользователей сети по поводу поцелуя, все они сошлись во мнении, что именно Ксения сделала этот выпуск по-настоящему особенным, а также шутили, что с этого дня цены на ее корпоративы явно повысятся.