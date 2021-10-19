В Северной Осетии появятся 39 мастерских по стандартам WorldSkills

В течение ближайших трех лет в колледжах и техникумах Республики Северная Осетия – Алания появятся новые мастерские, оснащенные по стандартам WorldSkills. Работа ведется в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», уточняет пресс-служба Минобрнауки региона.

«39 мастерских по стандартам WorldSkills появятся в системе среднего профессионального образования Северной Осетии c 2022 по 2024 год благодаря участию республики в конкурсном отборе на предоставление грантов Министерства просвещения РФ», – указано в информационном релизе.

На создание мастерских из федерального бюджета в период с 2022 по 2024 год планируется направить финансирование в размере более 192 миллионов рублей.

В 2022 году пять учреждений СПО: Владикавказский колледж электроники, Северо-Кавказский строительный техникум, Владикавказский торгово-экономический техникум, Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж и Северо-Осетинский медицинский колледж – обновят материально-техническую базу.

«В них будут созданы мастерские по пяти направлениям: «Искусство, дизайн и сфера услуг», «Информационно-коммуникационные технологии», «Строительство», «Сельское хозяйство» и «Социальная сфера». На эти цели из федерального бюджета выделят 61 миллион рублей. Все мастерские создаются по востребованным компетенциям», – прокомментировал заместитель министра образования и науки региона Алан Аликов.