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В состав Черноморского флота войдет новый корабль

В состав Черноморского флота войдет новый корабль

11:30  Автор: Александр Мащенко



Четвертый патрульный корабль «Сергей Котов» пополнит Новороссийскую военно-морскую базу в конце текущего года, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В данный момент экипаж корабля приступает к выполнению программы заводских ходовых испытаний. На корабле будет проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные характеристики корабля.

После завершения ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу Государственных испытаний.

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Корабль назван в честь участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза, контр-адмирала Сергея Котова. После отставки Сергей Николаевич жил в Феодосии, удостоен звания почетного гражданина города. Скончался 16 октября 1999 года, похоронен на Новом городском кладбище Феодосии.

Три первых патрульных корабля проекта 22160 «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин» вошли в строй в 2018-2020 годах и несут службу в составе Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

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Проект 22160 представляет собой серию российских патрульных кораблей 3-го ранга ближней и дальней морской зоны. Современный корабль предназначен для охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды, а также для охраны кораблей и судов на переходе морем, военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения нападения противника.

Корабли проекта 22160 строятся на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». В данный момент идет строительство еще двух кораблей — «Виктор Великий» и «Николай Сипягин».



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По материалам: pnp.ru

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